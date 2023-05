Aljamain Sterling e Henry Cejudo ficam arrepiados durante guerra de palavras antes do UFC 288

Conversas inúteis são esperadas nas coletivas de imprensa pré-luta, então Aljamain Sterling e Henry Cejudo tentaram usar suas melhores frases antes da batalha no UFC 288.

Cejudo, que se proclama orgulhosamente como o “Rei do Cringe”, voltou aos velhos padrões na coletiva de imprensa pré-luta do UFC 288 na quinta-feira, após uma ausência de três anos do MMA após sua aposentadoria em 2020. O agora com 36 anos de idade, o velho ex-campeão de duas divisões esperou até depois da coletiva de imprensa para apresentar seus adereços – travesseiros recheados adornados com os rostos de Sterling, Sean O’Malley e Alexander Volkanovski que ele chutou para a multidão – mas ele não perdeu tempo tentando jogar sombra em Sterling.

“Nunca perdi o cinturão”, disse Cejudo. “Então, do jeito que eu vejo, eu sou o campeão, ele é o desafiante, e vocês contrataram o assassino certo. Estou aqui para fazer o meu trabalho. Peso é bom, me sinto bem. Estou fazendo meu corte de peso pela manhã, estou super leve. Estou animado para colocar esse palhaço a dois metros de profundidade.”

A princípio, Sterling manteve as coisas soltas e não mordeu as provocações de Cejudo, embora isso tenha mudado rapidamente quando os lutadores começaram a trocar bombas na guerra verbal.

“O cara voltou depois de uma dispensa de três anos, isso é bastante impressionante”, disse Sterling. “Achei que o cara estava brincando. Fico feliz em ver que ele está falando sério e mal posso esperar para esmagar outra lenda, outro ex-campeão. Ele tem bons elogios e não vejo a hora de tirar isso dele, porque ele disse que vai ser uma luta fácil. Então, o que vai acontecer quando ele perder e eu o fizer dobrar o joelho?

“Mal posso esperar pelo sábado porque vou silenciar a galera de novo! De novo! Acha que posso perder para um cara que veste um terno de veludo? E a equipe dele? Olha esses palhaços! Sente-se!”

Antes do UFC 288, Sterling disse que esperava não apenas derrotar Cejudo no sábado, mas também acreditava que a derrota levaria o medalhista de ouro olímpico de volta à aposentadoria.

Não parece que a opinião tenha mudado, embora ele tenha oferecido a Cejudo alguns conselhos sobre carreira.

“Quando eu ganhar, vou aposentar o traseiro dele de novo”, gritou Sterling. “Vou aposentá-lo e vou mandá-lo para o esporte que ele deveria praticar, que deveria ser um jóquei com aquela cabeça grande.”

Cejudo rapidamente revidou, referindo-se à vitória por desqualificação de Sterling sobre Petr Yan, que inicialmente coroou Sterling como campeão peso galo do UFC depois que ele não conseguiu continuar após uma joelhada ilegal acertada pelo russo.

“Muitas pessoas pensam que estou levando Aljamain levianamente, mas como eu poderia menosprezar alguém que anda por aí com um Oscar como Aljamain Sterling?” Cejudo disse para um público relativamente quieto.

Cejudo também levantou preocupações sobre o peso de Sterling na sexta-feira, apesar do fato de o nativo de Nova York nunca ter falhado na balança.

O mesmo não pode ser dito de Cejudo, que na verdade não conseguiu bater o peso em sua última luta antes de assinar com o UFC e depois sofreu um corte de peso extenuante que o deixou clinicamente incapacitado para competir em sua estreia no UFC.

“Este homem tem que bater o peso primeiro”, gritou Cejudo para Sterling. “Você tem que ganhar peso primeiro. Se você não consegue ganhar peso, Merab [Dvalishvili], você é o próximo – prepare-se, mano, porque estou indo atrás de você. Se esse homem não ganhar peso, certifique-se de ter seu amigo traseiro no Brokeback Longo porque você é o próximo.

Sterling rapidamente lembrou Cejudo de suas próprias lutas anteriores para ganhar peso quando competia em 125 libras.

“Pelo menos eu não desisto, Henry. Pelo menos eu não desisto”, disse Sterling. “Sempre bato peso, sempre apareço.”

Apesar da guerra de palavras, Sterling prometeu que não está olhando para Cejudo, muito menos esperando que seja uma luta fácil, já que ele busca a terceira defesa consecutiva de seu título peso-galo.

É claro que Sterling ainda está ultraconfiante e espera não apenas vencer, mas forçar Cejudo a questionar novamente suas escolhas de carreira após a noite de sábado.

“Escute, eu não desrespeito ninguém que entra nesse octógono”, disse Sterling. “A última vez que fiz isso, acabei olhando para as luzes e acordando no hospital, então respeito a todos quando entramos lá.”

Cejudo apreciou o respeito demonstrado por Sterling, embora não retribuísse exatamente o favor.

“Bem, se você vai me respeitar, dobre o joelho na frente de todos esses camponeses!” disse Cejudo. “Dobre o maldito joelho se você me respeita então, porque é exatamente isso que você vai fazer no dia 6 de maio na noite de sábado!”