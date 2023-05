Aljamain Sterling manda recado para Dana White: ‘Mais uma vez, vou aparecer e mijar nas Cheerios de todo mundo’

O evento principal do UFC 292 está se transformando em uma grande saga entre o campeão peso galo do UFC Aljamain Sterling e o presidente do UFC Dana White.

Sterling emitiu outra refutação a White na quarta-feira depois que o executivo do UFC rejeitou suas queixas sobre lesões que poderiam atrasar sua defesa de título agendada contra Sean O’Malley em 19 de agosto em Boston.

Desta vez, um Sterling claramente frustrado – a menos de três semanas da defesa do título contra Henry Cejudo no UFC 288 – tentou abrir as linhas de comunicação com White. Ele também recuou na forma como o headliner do UFC 292 foi reservado e prometeu lutar apesar de seus potenciais desafios.

Estou a um telefonema de distância, chefe! Respeitosamente, você fez uma luta, na noite da luta, sem uma única palavra disso para mim ou verificando meus ferimentos. Eu tenho uma vida pessoal fora da luta. Mas mais uma vez, vou aparecer e mijar nas Cheerios de todo mundo… de novo. Saúde

Saúde — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 24 de maio de 2023

White ameaçou colocar um título provisório no UFC 292, reservando O’Malley contra outro competidor. O’Malley aproveitou as declarações de Sterling sobre sua saúde para criticar o campeão, assim como Cejudo, que White disse que o perseguiu sobre entrar para lutar contra O’Malley pelo título interino.

A guerra de palavras aumentou rapidamente depois que Sterling respondeu às críticas de White de que ele “não consegue sair do seu próprio caminho”.

“Você me colocou nessa situação e faz parecer que quer que eu seja o cara mau, diga-me a portas fechadas”, respondeu Sterling. “Eu vou interpretar o personagem, mas me coloque na brincadeira. Mas não quando você vai continuar fazendo essas coisas, me fazendo parecer um idiota. Tipo, não, mano, você não vai continuar fazendo isso comigo, cachorro. Dê o fora daqui. Dana, saia daqui com isso. Já fiz tudo que o UFC me pediu — dois bíceps parcialmente rompidos, passei por dois camps assim, lutei neles, venci o Petr Yan, ex-campeão; venceu TJ Dillashaw, ex-campeão. …

“Por que é tão difícil para o Dana dizer: ‘Com certeza, a luta acabou, falamos com ele, esse garoto sempre aparece nas lutas, sempre bate o peso, sempre faz as coisas da mídia, sabemos que ele vai aparecer . Sim, ele lutou há apenas duas semanas, está um pouco machucado, mas nos deu sua palavra de que vai aparecer para essa luta, o garoto é um assassino, o garoto é um garanhão.’”

Até o momento, a promoção não removeu de seu site a luta principal do UFC 292 entre Sterling e O’Malley. O ESPN+ pay-per-view marca a quarta defesa de título de Sterling e dá a ele a chance de estabelecer um novo recorde de mais defesas consecutivas do peso-galo.