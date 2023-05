Aljamain Sterling ‘muito provavelmente’ eliminado no peso-galo após mais 2 lutas

Aljamain Sterling sabe que seus dias estão contados como peso-galo.

Mesmo enquanto se prepara para defender seu título contra Henry Cejudo no UFC 288, Sterling afirmou abertamente que eventualmente fará a mudança até 145 libras. Mas essa transição pode acontecer mais cedo ou mais tarde. Com seu amigo íntimo Merab Dvalishvili se aproximando da disputa pelo título e a dificuldade geral que vem junto com os cortes de peso constantes para 135 libras, Sterling reconhece que ele tem poucas lutas restantes no peso galo.

Na verdade, o nativo de Nova York diz que sua luta contra Cejudo e um confronto futuro contra o contendor nº 1 Sean O’Malley provavelmente marcarão o fim de seu tempo na divisão.

“Muito provavelmente esse é o caminho, mas só vou ver como vai ser essa luta, como vai ser o corte de peso”, disse Sterling O lutador contra o escritor.

“Pode haver uma chance – e eu não quero colocar isso no ar porque as pessoas dizem coisas estúpidas como, ‘Oh, essa é a mentalidade errada de se ter’, e eu fico tipo, ‘Sério, porque você feito isso tantas vezes? Por favor, explique-me qual tem sido sua mentalidade em suas lutas antes ou depois.’ No final das contas, dependendo de como isso for e da dificuldade, acho que fiz um trabalho melhor até agora em controlar meu peso. Este pode até ser o último. Acho que depende apenas de como tudo funciona.”

De acordo com Sterling, é sempre uma jornada árdua chegar a 135 libras e, conforme ele fica um pouco mais velho, isso realmente começa a afetar seu corpo.

Ele nunca perdeu peso e não pretende começar agora, mas o veterano de 33 anos entende que não pode continuar castigando o corpo quando há uma longa lista de possíveis lutas esperando por ele no pena.

“Fazer 135 não é fácil”, disse Sterling. “Eu faço. Ele paga as contas. É o meu trabalho. Veremos o que acontece. Não é fácil. Estou envelhecendo, 33 anos, reduzido de cerca de 168 [pounds], às vezes estou de 65 a 68, às vezes de 70 cortando. Quando não estou treinando é assim que eu ando, é meu estado natural e não estou gordo ou fora de forma procurando um perfil de lutador. Mas para reduzir, perco muito para chegar a esse peso, e sinto que meu corpo ficou mais difícil de fazer a categoria de peso. Então veremos.

“Estou levando isso dia a dia, luta a luta, e então podemos tomar uma decisão – e eu adoraria ver meu cara Merab conseguir uma chance pelo título.”

Se seu próprio peso é um fator na eventual mudança de divisão, Sterling admite que Dvalishvili batendo na porta da disputa pelo título talvez seja um motivo ainda maior para fazer a mudança.

Atualmente em uma sequência impressionante de nove vitórias consecutivas, incluindo uma vitória desequilibrada sobre o ex-campeão do UFC Petr Yan em março, Dvalishvili já pode ser considerado a maior ameaça na divisão peso galo, no entanto, ele e Sterling disseram enfaticamente que não lutar entre si.

O relacionamento deles vai além de apenas treinar juntos, porque Sterling e Dvalishvili se consideram amigos próximos e pessoais, e esse é um vínculo que nenhum dos dois quer quebrar – mesmo que o título do UFC e uma pilha de dinheiro estejam em jogo.

“Nós dois viemos literalmente de uma situação muito semelhante e ambos trabalhamos muito para chegar a esta posição”, disse Sterling sobre seu relacionamento com Dvalishvili. “Quem pensaria que dois caras da mesma academia poderiam estar nesta posição? Não é fácil de fazer.

“Eu sei que a maioria das pessoas ficaria super ansiosa para dizer, ‘Sim, eu vou lutar contra aquele filho da puta’, sem hesitar. Acho que são pessoas que estão em quartos, entrando e saindo, e não são amigos. Eu não estaria aqui se não fosse por Merab, e gostaria de pensar o contrário para ele também.”

A única hesitação que Sterling tem em subir para o peso-galo é, na verdade, garantir que Dvalishvili tenha a oportunidade de se tornar campeão assim que partir.

Do jeito que está, o presidente do UFC, Dana White, se irritou com o fato de que Sterling e Dvalishvili se recusam a lutar um contra o outro, o que poderia efetivamente impedir o lutador georgiano de ter uma chance pelo título só porque ele não dança no ritmo da promoção.

Sterling realmente espera que não seja esse o caso, e é por isso que ele quer que Dvalishvili tenha garantias do UFC antes de sua próxima luta.

“Quero ter certeza de que o UFC realmente garante a ele: ‘Você é o próximo cara’, porque agora, sinto que o que está acontecendo, as pessoas estão dizendo que você está segurando seu amigo ou Merab não pode lutar pelo título se ele não vai lutar com você,” Sterling explicou.

“Eu estou tipo, ele não teve uma luta de contendor nº 1, tecnicamente, aos olhos do UFC. O que precisamos para ter a garantia dele, ‘Você ganha isso, você é o próximo para a disputa pelo título, e se você não lutar pelo título, você é ultrapassado.’ Agora, quando você está nessa situação, agora é uma coisa real. Não, ‘Ei, você pode lutar pelo título, mas você tem que lutar contra seu amigo.’ Vocês estão tentando fazer algo hipotético que nunca foi oferecido. Se foi oferecido, é uma coisa real. Agora, não é uma coisa real. Acho que as pessoas estão apenas tentando dizer isso para nos irritar, pensando que podem nos irritar, mas Merab é como meu irmão.

Além disso, Sterling também adora a ideia de se desafiar em uma nova divisão com potencial para se tornar um campeão de duas divisões do UFC.

Sterling não tem nada além de elogios ao atual rei dos penas do UFC, Alexander Volkanovski, mas ele também pensa discretamente sobre como essa luta pode ser se eles se encontrarem na jaula.

“Islamismo [Makhachev] pegou nas costas dele!” Sterling disse com uma risada ao se dirigir a Volkanovski. “Eu sei que ele é um cara maior, mas você não me deixa subir nas suas costas!”

