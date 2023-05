Aljamain Sterling rebate as críticas de Dana White: ‘Por que você não pode dar crédito a quem merece?’

Aljamain Sterling ouviu o que o presidente do UFC Dana White tinha a dizer sobre ele recentemente, e isso o deixou coçando a cabeça.

O campeão peso galo do UFC disse recentemente que aceitou uma luta para defender seu título contra Sean O’Malley na luta principal do UFC 292 em agosto, mas também reiterou que precisa ver como seu corpo se comporta, já que acabou de derrotar Henry Cejudo em uma luta batalha de cinco rounds algumas semanas atrás no UFC 288. Na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 73, White pareceu intrigado com isso, então sugeriu que Sterling “é um daqueles caras que não consegue sair do seu próprio caminho ”, antes de declarar que o evento principal para o retorno do UFC a Boston está “absolutamente, positivamente ligado”.

Na manhã desta segunda-feira, Sterling lançou um novo episódio de seu podcast, onde reagiu aos comentários de White e pediu um pouco de respeito ao promotor do UFC.

“Você me colocou nessa situação e faz parecer que… se você quer que eu seja o cara mau, diga-me a portas fechadas”, disse Sterling em Os recados semanais.

“Eu vou interpretar o personagem, mas me coloque na brincadeira, mas não quando você vai continuar fazendo essas coisas, me fazendo parecer um c****. Tipo, não, mano, você não vai continuar fazendo isso comigo, cachorro. Dê o fora daqui. Dana, saia daqui com isso. Já fiz tudo que o UFC me pediu — dois bíceps parcialmente rompidos, passei por dois camps assim, lutei neles, venci o Petr Yan, ex-campeão. [I] venceu TJ Dillashaw, ex-campeão.

“E então você tem Henry Cejudo, ‘o maior atleta de combate de todos os tempos’, eu venci esse cara, também com um tendão do bíceps parcialmente rompido. Eu tenho células-tronco. Todas as vezes que eles me pediram para lutar, coloquei minhas bolas na mesa e mostrei todas as vezes e venci. Em que momento eu recebo crédito do UFC, do Tio Dana?”

Com a vitória sobre o Cejudo, Sterling se tornou o primeiro campeão peso galo da história da organização a defender o título três vezes consecutivas.

Sterling tentará quebrar o recorde de maior número de defesas de título na divisão quando enfrentar O’Malley no TD Garden. “Funk Master” quer esclarecer as coisas e deixar bem claro para White, ou qualquer outra pessoa que possa duvidar dele: se ele disser que vai fazer alguma coisa, fará tudo ao seu alcance para cumprir.

“Dana é super legal atrás de portas fechadas, mas então ele [says] Não posso sair do meu próprio caminho”, disse Sterling. “Tipo, o que isso significa? Apenas esclareça o que isso significa. Se você vai dizer isso por causa de mim dizendo, sim, estou lutando, mas também estou machucado e quero ver como meu corpo [feels], nunca houve uma luta marcada em que as pessoas assinassem o contrato – e lembre-se, os contratos são apenas uma formalidade. Ninguém vai assinar um contrato e simplesmente não aparecer no UFC. Isso simplesmente não acontece, então vamos parar de fingir que é uma coisa.

“Eu concordei com a luta, concordei com a luta do TJ – se você quiser perguntar ao Dana, pergunte ao Dana quando assinei o contrato do TJ, vocês vão ficar muito surpresos. Quando eu digo que vou aparecer, eu apareço e luto.

“Se fizermos um acordo, sou um homem de palavra. Eu apareço e compito todas as vezes. Eu faço o que os campeões fazem.”

Com uma sequência impressionante de nove vitórias consecutivas, Sterling está no meio de um dos reinados mais estranhos da história do UFC ao vencer o título contra Petr Yan por desqualificação no UFC 259 em março de 2021, defendendo o cinturão com sucesso 13 meses depois contra Yan, parando TJ Dillashaw no UFC 280 em outubro, onde foi revelado que Dillashaw teve uma lesão grave no ombro e, em seguida, venceu uma decisão dividida contra Cejudo em uma disputa de campeonato altamente competitiva no início deste mês.

Com Sterling continuando a competir e fazendo tudo o que a promoção queria que ele fizesse, o jovem de 33 anos está fazendo o que “A Rainha do Soul” fez em seu mega-sucesso de 1967 – tudo o que ele está pedindo é um pouco de respeito.

“Quando eu olho para tudo isso, eu fico tipo, ‘O que mais você poderia querer de um campeão que está ativo, competindo, fazendo as coisas que você pede a ele, promovendo a luta’, e eu estou aqui trabalhando nessas ruas”, explicou Sterling. “Minha coisa com Dana é, porra, cachorro, por que você não pode dar crédito onde o crédito é devido? Mesmo que você ache que não posso sair do meu jeito – o que não há contexto por trás disso, porque eu literalmente fiz tudo o que você pediu.

“O que isso significa, Dana? Tenho certeza de que ele não poderia lhe dar uma resposta direta sobre o que isso significa.

“Por que é tão difícil para o Dana ir… ‘Com certeza a luta acabou, falamos com ele, esse garoto sempre aparece nas lutas, sempre bate peso, sempre faz as coisas da mídia, sabemos que ele vai mostrar para cima, sim, ele lutou há apenas duas semanas, ele está um pouco machucado, mas ele nos deu sua palavra de que vai aparecer para esta luta, o garoto é um assassino, o garoto é um garanhão’”, continuou Sterling. “Da mesma forma que ele faz com Conor. Se Conor fizer algo, ‘Uau, ele não é demais?’ Posso ser incrível também, Dana?

“Não estou pedindo muito. Se você quer que eu te dê o CARFAX, eu te dou o filho da puta do CARFAX. Não brinque com meu nome, mano. Se vamos fazer isso juntos, vamos entrar na mesma página e vamos fazer isso da maneira certa. Eu disse que estou lutando. O que mais você quer que eu faça? Estou lutando pra caralho. Apenas, porra, vamos descobrir isso.”