Aljamain Sterling responde ao ‘idiota’ Sean O’Malley: ‘Quantas vezes você lutou no ano passado?’

Aljamain Sterling não pode deixar de rir ao ouvir as críticas de Sean O’Malley dirigidas a ele enquanto os pesos galos se preparavam para o confronto principal do UFC 292 em agosto.

Apesar de já prometer que estará pronto para a luta, O’Malley questionou o comprometimento de Sterling depois que ele admitiu abertamente que foi uma reviravolta rápida para competir novamente depois de cinco rounds com Henry Cejudo em maio passado. O’Malley criticou Sterling ao afirmar “você tem quatro meses [to get ready] … tire dois meses de folga, cure-se e depois treine duro por dois meses, não é ciência, ou é?

Jogando Neil deGrasse Tyson apenas por um dia, Sterling então confirmou que não é realmente ciência.

“Em primeiro lugar, não é ciência, seu idiota estúpido, chama-se matemática”, disse Sterling em um vídeo postado no Twitter. “Matemática. Você provavelmente esqueceu porque pode ter abandonado o ensino médio ou talvez tenha fumado todo o seu cérebro e simplesmente esquecido a diferença entre ciência e matemática quando está lidando com números. Você conhece os grandes números que eu gosto de fazer quando ganho dinheiro por gritar com aquele traseiro.

“Como eu disse, vou aparecer no dia 19 de agosto, não por causa de vocês, não por causa dos fãs, vou aparecer porque Dana [White] está cortando o cheque para 19 de agosto. Fora isso, você não dá ordens, eu não dou ordens, então vamos parar de fingir todas essas outras bobagens. O que isso vai ser 97 dias [between fights]? Da última vez que verifiquei, pensei que eram três meses, não quatro, mas talvez seja ciência. Talvez haja algo nisso. Talvez a maneira como você faz suas contas seja completamente diferente de mim, mas vou tirar uma folga, me recuperar, obviamente tive a disciplina para me tornar um campeão.

Suga Shane lutou com um cara top 5 que gritou, mas tomou uma decisão, levou 11 meses para se preparar para mim e depois me disse que não estou lutando o suficiente pic.twitter.com/LjWT7Ms6gl — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) 23 de maio de 2023

Sterling também respondeu aos golpes de O’Malley de que o campeão dos médios do UFC, Israel Adesanya, conseguiu competir quatro vezes no período de 12 meses, então ele deve ser capaz de fazer o mesmo.

Do jeito que está, Sterling defendeu seu título três vezes nos últimos 13 meses, o que o torna um dos campeões mais ativos no elenco do UFC ao lado de Adesanya e do rei dos penas Alexander Volkanovski.

Sterling então comparou seu currículo com O’Malley, que mais recentemente competiu em outubro passado em uma luta de três rounds contra o ex-campeão do UFC Petr Yan após uma luta contra Pedro Munhoz em julho de 2022, que terminou em no-contest devido a um olho cutucar na segunda rodada.

“Como você disse [Israel Adesanya] lutou quatro vezes por ano — quantas vezes você lutou no ano passado?” Sterling disse. “Espere, oh espere, Abu Dhabi, 22 de outubro, nós dois lutamos no mesmo card. Eu lutei três vezes em 13 meses, você lutou eu acho que uma vez. Uau, isso é impressionante, mano.

“Uau. Quero ser igual a você quando crescer. Alto o tempo todo, fale assim e vença todos esses caras no top 5 [rankings] que ainda estão no UFC. Cara, você é muito foda! Você é tão incrível. O Sean não é incrível?

Dada a maneira como esses dois estão indo um atrás do outro, é provável que Sterling e O’Malley tenham muito mais a dizer entre agora e 19 de agosto, quando eles estão realmente programados para se encontrar.