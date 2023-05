Aljamain Sterling vence Henry Cejudo por decisão dividida na luta principal do UFC 288 e enfrenta Sean O’Malley

Aljamain Sterling desafiou as probabilidades mais uma vez ao derrotar o ex-campeão de duas divisões Henry Cejudo para defender seu título no evento principal do UFC 288.

Foi uma batalha de idas e vindas ao longo dos cinco rounds, mas Sterling conseguiu manter a liderança no placar graças a trocação sólida, quedas e agarramento superior em momentos oportunos para garantir a vitória. Quando a luta acabou, dois juízes marcaram a luta por 48-47 para Sterling, com o terceiro juiz dando o mesmo placar de 48-47 para Cejudo.

Isso ainda foi o suficiente para Sterling receber a indicação e ganhar indiscutivelmente a maior vitória de sua carreira.

“Tiro o chapéu para Henry Cejudo”, disse Sterling depois. “Eu não tinha certeza de qual caminho a decisão tomaria. Eu pensei que tinha feito 3-2. Eu gostaria de ter feito um pouco melhor. O cachorro do Henry. Ele é uma lenda.”

Foi uma guerra de atrito durante todos os 25 minutos, com Sterling e Cejudo definitivamente tendo seus momentos, embora não tenha havido quase finalizações, o que provavelmente tornou o placar ainda mais difícil quando a luta acabou.

Houve muita movimentação de Sterling no início, mas fechando a distância saiu pela culatra com Cejudo agarrando uma chave de corpo que fez a transição para uma queda rápida. Sterling foi rápido para se levantar antes de pressionar a ação novamente enquanto usava sua vantagem de alcance para manter Cejudo no final de seus socos e chutes.

Sterling então inverteu a sorte ao levar Cejudo ao chão, onde ele começou a detonar com joelhadas no corpo antes de quase acertar as costas pouco antes do fim do primeiro round.

Quando Cejudo começou a ficar mais agressivo, ele acertou mais golpes, mas às vezes ainda lutava para lidar com o tamanho e o comprimento do atual campeão peso galo. Sterling também deu um direto de esquerda em seu rosto e, em seguida, deu um chute na perna dura que continuou a destruir o medalhista de ouro olímpico de 2008.

Com a insistência de seus treinadores após o segundo round, Cejudo começou a lançar com muita força, talvez sentindo que precisava finalmente virar o jogo contra Sterling. Cejudo acertou um par de joelhadas que definitivamente chamaram a atenção de Sterling, mas o nova-iorquino foi rápido em diminuir a distância, o que lhe permitiu impor mais uma vez sua força no clinche.

Sterling estava trabalhando para quedas e conseguiu uma joelhada feia que acertou Cejudo quando ele estava preso na defesa. Quando os lutadores se separaram, Sterling arremessou para as pernas de longe, o que permitiu a Cejudo enchê-lo com um bom sprawl e exibir o wrestling que o tornou o melhor do mundo.

A 10 minutos do fim, Cejudo realmente começou a aumentar sua pressão para frente e isso lhe permitiu marcar Sterling com alguns de seus melhores socos. Em troca, Sterling estava dando um soco direto e um chute na panturrilha que estava realmente destruindo a base de Cejudo.

Cejudo ainda estava acertando socos, mas normalmente acertava apenas um único tiro de cada vez, embora estivesse acertando com mais força do que Sterling. Pela primeira vez em toda a luta, Cejudo estava apenas acertando Sterling no pé e ainda conseguiu uma queda tardia pouco antes do tempo acabar.

Infelizmente para Cejudo, isso não foi suficiente, pois ele perdeu na decisão dividida, o que o deixou questionando se sua luta contra Sterling seria ou não a última de sua carreira.

“Ele é mais duro do que eu pensava”, disse Cejudo. “Ele é um jogador. Já se passaram alguns anos, mas sem desculpas.

“Foi apertado, mas Aljamain fez o seu trabalho, conseguiu a vitória. Acho que devemos voltar e pensar sobre isso. Se não sou o primeiro, sou o último. Quem sabe esta pode ser a última vez que você me vê no octógono.”

Assim que a luta acabou, Sterling voltou sua atenção para Sean O’Malley, que logo entrou no cage para um confronto acalorado com o campeão. As coisas quase ficaram feias depois que O’Malley entrou em uma briga com o companheiro de equipe de Sterling, Merab Dvalishvili, mas a segurança interveio antes que algo saísse do controle.

“’Suga Sean’, onde diabos você está b ****?” Sterling gritou. ““Papai Dana [White] não vai mais tomar conta dessa bunda. Então, por que você correu? Por que você recusou a chance pelo título? Isso foi o que eu pensei. Porque vou arrastar sua bunda para cima e para baixo neste octógono. Dê o fora da minha jaula. Tire esse pedaço de merda da minha jaula.

Enquanto ele ficava cara a cara com Sterling, O’Malley estava respondendo enquanto os lutadores continuavam a atirar uns nos outros.

“É melhor você torcer para que pareça melhor do que isso”, disse O’Malley. “Você parece uma p***.”

O palco agora está montado para Sterling enfrentar O’Malley no final deste ano, no que sem dúvida se tornará uma das lutas mais esperadas da história do peso-galo. Quanto a Cejudo, ele parece reticente em se comprometer com outra luta, embora ainda não tenha decidido para onde sua carreira o levará.