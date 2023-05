Aljamain Sterling vs. Henry Cejudo destaques do vídeo da luta completa

UFC 288: Sterling x Cejudo aconteceu em 6 de maio no Prudential Center em Newark, New Jersey. O campeão peso-galo do UFC Aljamain Sterling (23-3) enfrentou o ex-campeão de duas divisões Henry Cejudo (16-3), que voltou da aposentadoria após três anos parado na luta principal da noite. A luta foi ao ar ao vivo ESPN + pay-per-view.

Veja os destaques do vídeo abaixo.

Para saber mais sobre Sterling x Cejudo, confira o blog ao vivo de Jed Meshew, do MMA Fighting.

Rodada 1: Aljo sai para o centro rapidamente e desfere um chute na cabeça que Henry desvia. Aljo pressiona imediatamente, enquanto Cejudo está apenas sentindo as coisas. Aljo ainda não pousou nada, mas a atividade é alta. Cejudo tenta apoiá-lo com um grande contador enquanto ele circula.

Aljo realmente deixou seu comprimento trabalhar cedo, mas ele balançou demais e Henry conseguiu um clinch e rapidamente virou Aljo e o plantou no chão. Primeira derrubada.

Aljo agora trabalha na guarda borboleta e um overhook para raspar, mas Henry continua pesado por cima. Aljo rola para cima e Henry imediatamente agarra um headlock frontal. Ele está pressionando aqui e Aljo está sentado e esperando por agora. Paciência de ambos os homens, mas Aljo eventualmente se levanta.

Henry acerta um bom chute na perna. Aljo começando a forçar a questão. Acerta um grande chute no corpo. Cejudo acerta a mão direita e acerta o chute, mas Aljo sai. Henry agarra um clinch e desta vez Aljo chega à cerca e defende. Aljo muda de nível, mas Henry rebate e pula na chave de braço. Aljo tenta um pico para trocar, mas Henry o rejeita. Aljo acerta uma perna e está segurando Henry contra a cerca.

Aljo consegue passar e marca a queda! Aljo tem o cós traseiro e acerta uma joelhada feia no corpo ali. Cejudo se levanta, mas não consegue se livrar do aperto, e Aljo foge para trás! Pouco tempo e o Cejudo está se mantendo alto, lutando nos pés e vai fazer o round sem problemas. Rodada competitiva e Aljo acerta uma grande cotovelada pouco antes do hown.

MMA Fighting marca a rodada 10-9 Sterling.

2 ª rodada: Cejudo tem um bom início de rodada, mas Aljo finalizou forte. O comprimento e o tamanho são grandes armas para ele. Vamos ver se o Cejudo luta mais nesse round. E se os dois homens conseguirem manter esse ritmo.

Cejudo abre com chute rasteiro. Ele está realmente lutando com o alcance dos pés enquanto Aljo continua chutando-o. Cejudo está deixando a luta vir muito para ele. Mas ele acerta um grande contra-ataque certo. E um chute baixo. Aljo com um lance de esquerda. E outro.

Cejudo acerta um chute corporal de sua autoria. Tiros únicos de ambos os homens. Mas Cejudo está apoiando Aljo agora. E um chute na cabeça errou por pouco de Cejudo. Aljo tenta uma cotovelada. Isso foi estúpido. Cejudo tenta outro chute na cabeça. Clinch que fica quebrado.

Cejudo está realmente começando a chutar agora e Aljo está negociando com ele. Seus chutes parecem ter um pouco mais de força. Mas os golpes de Cejudo são melhores. Tiro selvagem de Aljo que é facilmente recheado pelo campeão olímpico.

Aljo mostrando alguns footwork decente aqui, cortando ângulos. Cejudo carregando nos contadores, mas ficando aquém. Ele ainda está chutando as pernas. E ele tem Aljo na defensiva.

Cejudo está fintando bastante agora e está abrindo espaço para a mão direita. Aljo contra-ataca e Cejudo fica agressivo, mas ele está realmente no ritmo agora. Ele está trocando muito de posição e está impedindo Cejudo de cair em múltiplo, mas ele está sendo pego no meio.

Cejudo acerta um chute alto em Aljo, que se esquiva, mas ele o usa bem. Cejudo encontra alcance para seu boxe enquanto Aljo está cedendo terreno. Aljo acerta o corpo, mas come um combo em troca. Clinch é quebrado. Cejudo acerta uma direita limpa. Aljo se tocando e eles colidem para uma corrida pouco antes da buzina.

O MMA Fighting marca a rodada 10-9 Cejudo, 19-19 no geral.

Rodada 3: O canto de Cejudo diz ao seu lutador para “queimar os navios”. Eles querem que ele pise no acelerador aqui. E pode ser uma boa ideia.

Cejudo realmente aumentando a pressão aqui. Ele apoiou Aljo e uma joelhada saltou por pouco, mas uma mão direita pode ter acertado! Aljo mergulhou em um duplo e Sterling o derrubou. Eles se levantam e Aljo acerta um looping de direita. E um chute baixo.

O duplo reativo de Aljo e Cejudo acerta e acerta uma joelhada no corpo. Outro tiro reativo de Aljo e desta vez ele agarra o gancho e leva Cejudo para a cerca. Mas Cejudo inverte a posição. Estamos agarrando agarrar aqui e ambos continuam girando. E Aljo apenas força Cejudo para baixo. Cejudo está esperando para ficar de pé novamente, enquanto Aljo está trabalhando na parte de trás agora.

Cejudo fica de pé, mas Aljo fica de costas, em ângulo. Cejudo se vira e Aljo acerta uma bela joelhada. Ainda estamos presos contra a cerca e Aljo está ficando pegajoso com ele. Cejudo não consegue separar e Aljo não consegue finalizar a queda. Finalmente Cejudo sai.

E de volta ao alcance, Aljo atira novamente imediatamente. Cejudo rebate e tenta girar para trás, mas em vez disso Aljo se apoia em uma perna. Cejudo atacando o pescoço. A luta de joelhos contra um medalhista de ouro olímpico talvez não seja um bom plano. Cejudo se levanta e Aljo volta para os pés. Eles trocam chutes.

1-2 de Aljo em uma chave de corpo. Cejudo fica em pé, mas os joelhos da terra de Sterling ao corpo. E Cejudo faz uma viagem interna! Pouco tempo, porém, e a rodada termina sem muita coisa acontecendo.

O MMA Fighting marca a rodada 10-9 Sterling, 29-28 Sterling no geral.

Rodada 4: O canto de Cejudo diz que ele precisa dessas duas últimas rodadas. Ele provavelmente faz. Ele realmente deveria lutar.

Aljo acerta um par de chutes baixos pesados ​​para iniciar a rodada. Cejudo consegue um dos seus. Bom chute corporal de Aljo. Cejudo cortando o jaula enquanto Aljo quica e dá ângulos. Acerta um chute no corpo.

As probabilidades ao vivo têm essa luta como um pick’em ainda. Está muito perto.

Sterling está meio que trabalhando fora Aljo agora. Cejudo acerta um passo com a mão direita, mas não consegue acompanhá-lo. Ele ainda não descobriu o alcance. Mas acerta uma grande joelhada quando Aljo se abaixa. A pressão de Cejudo e Sterling continua chutando.

Cejudo leva Aljo para a cerca e agarra um clinch e agora o olímpico tenta uma queda. Aljo consegue se manter de pé, mas Cejudo o segura contra a cerca. Ele então quebra, mas começa a pressionar. Aljo dá um jab e vai para uma pobre perna dupla que é desviada. No entanto, um bom chute de perna acertou. E um soco. Esse jab está realmente começando a cair de forma limpa. E aquele chute na panturrilha.

Cejudo corre para um clinch e Aljo acerta uma joelhada por dentro e depois quebra. Aljo, o boxeador de chute longo, está vencendo essa luta agora. Cejudo desacelerou com certeza e come uma desajeitada mão direita do campeão. Chute preguiçoso é pego e Cejudo tenta derrubar, mas desiste. Aljo acerta uma boa joelhada por dentro e Cejudo o derruba em outra chave de braço frontal. Aljo tentando lutar por aqui e FAZ. Uau. Aljo passou mal e agora quer uma queda, com Cejudo na grade. Cejudo dá as costas para se levantar, mas Aljo acerta um combo no final do round.

O MMA Fighting marca a rodada 10-9 Sterling, 39-37 Sterling no geral.

Rodada 5: O escanteio de Cejudo diz a ele que é um empate ou ele está perdendo. Isso é certo. O canto de Sterling diz que Cejudo está prestes a atacar sua cabeça, porque ele precisa finalizar. Provavelmente também é verdade.

Ambos os homens parecem renovados e Sterling parece animado para começar. Cejudo sai quente com pressão, mas Aljo está em sua moto e chuta lá dentro. O comprimento ainda preocupa Cejudo.

Cejudo tenta fintar o caminho e acerta um chute no corpo. Aljo continua chutando e continua se movendo. Não vai ser um alvo estacionário. Cejudo acerta um soco no corpo e um chute no corpo. Ele está aumentando sua produção e pressão. Mas é um pouco tarde demais?

Chute giratório de Aljo dá suporte a Cejudo. Mas ele cai um momento depois com a mão direita. Aljo pode estar tentando navegar aqui. Ele não está se comprometendo muito. Segurança primeiro.

Cejudo acerta uma boa mão esquerda, mas, novamente, apenas um tiro de cada vez. Ele então se abaixa em um único, mas cai para acertar uma boa mão direita quando Aljo se move para defender. Cejudo acerta um chute rasteiro. Ele está começando a encontrar um ritmo. E uma combinação.

Aljo está cedendo boxe e isso é perigoso. E ele continua tentando uma cotovelada. Um clinch e Cejudo acerta um bom par de joelhadas. Uma pausa e, em seguida, um chute na cabeça para Cejudo em um clinch. Sterling se solta e Cejudo volta a pressionar. falta 1 minuto.

Snatch único de Cejudo e ele corre Aljo pela jaula e consegue a queda! Aljo dá as costas para se levantar e Cejudo tenta desesperadamente se segurar e chegar a algum lugar. Aljo está de pé, mas Cejudo tem o cós traseiro. 10 segundos e Aljo vira e não, vamos fazer essa luta aqui. Luta sólida.

O MMA Fighting marca a rodada 10-9 Cejudo, 48-47 Sterling no geral.

Aljamain Sterling derrotou. Henry Cejudo por decisão dividida (48-47, 47-48, 48-47).