Aljamain Sterling x Henry Cejudo placar oficial do UFC 288

Aljamain Sterling foi levado ao limite por Henry Cejudo e os placares oficiais refletiam isso.

Na luta principal do UFC 288 no sábado em Newark, NJ, Sterling venceu por decisão dividida sobre o retorno de Cejudo pela margem mais estreita, com dois juízes marcando a luta a seu favor por 48-47 e o outro marcando por 48-47 para Cejudo. .

Veja o placar oficial abaixo.

Todos os três juízes concordaram que Sterling venceu o primeiro e o quarto rounds e que Cejudo venceu o terceiro. As rodadas 2 e 5 estavam em disputa e os frames disputados foram suficientes para inclinar as cartas para o lado de Sterling.

Ao soar do gongo final, qualquer placar parecia possível, já que nenhum dos dois conseguiu se afirmar por longos períodos, tanto na fase de trocação quanto na luta agarrada das competições. Sterling parecia estar levando a melhor nas trocações em pé, mas Cejudo não parecia deslocado em pé, apesar de ser sua primeira luta desde 2020.

A terceira defesa de título consecutiva de Sterling dá a ele o recorde de melhor sequência de qualquer campeão peso galo na história do UFC. Duas dessas defesas vieram por decisão dividida.