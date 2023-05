Alonso dá sinal verde à Honda e pondera se vai correr com eles em 2026

Ccom as equipes que chegam a Mônaco para o GP de Mônaco, Fernando AlonsoA equipe da Aston Martin Racing e a Honda anunciaram seu acordo para que a empresa japonesa seja sua fornecedora de motores a partir de 2026.

É quando haverá uma mudança normativa que caminha para um sistema mais elétrico F1com uma motorização que terá cerca de 475cv do sistema híbrido ou ERS (sistema de recuperação de energia).

A MARCA havia noticiado há algumas semanas o andamento das negociações que estavam prestes a ser concluídas, como aconteceu no início da manhã, com o anúncio em coletiva de imprensa no Japão.

A grande questão é se o piloto espanhol estará sentado naquele carro naquela temporada.

Em entrevista ao MARCA no ano passado, Fernando reconheceu que “a mudança de regra é outra tentação”, quando MARCA perguntou se era possível que ele pensasse em permanecer na F1 além dos 45 anos.

“Pensávamos que estaríamos lutando por pódios em 2024 e já o fizemos três vezes este ano. As coisas parecem estar indo melhor do que esperávamos e talvez isso signifique que há uma tentação de estender o contrato no futuro, mas também há a tentação terminar e fazê-lo com um sorriso na cara. Não sei, realmente. É verdade que em 2026 há outra mudança de regulamento com os novos motores… e isso é outra tentação”, disse o espanhol, sabendo que este anúncio foi muito próximo.

Honda aceitaria

Em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, Toshihiro MibeCEO global da Honda, foi claro sobre o assunto.

“O passado é o passado. Alonso é um gênio. Alonso é um piloto super talentoso. A decisão sobre os pilotos será feita pela equipe. Gostaríamos de fazer sugestões. E gostaríamos que um piloto japonês fosse um dos candidatos”, disse sobre a possibilidade do espanhol voltar a pilotar um desses motores.