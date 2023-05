Alonso segue confiante antes do GP de Mônaco: venho pensando em vencer

Fernando AlonsoA empolgação de Michael para o Grande Prêmio de Mônaco é palpável, e ele espera ansiosamente para ver se a pista favorece seu Aston Martin AMR23, como a equipe espera.

Enquanto Checo Pérez reconheceu que Alonso e Ferrari são rivais da Red Bull neste circuito, Alonso tem certeza de que pode sair vitorioso da próxima corrida.

“Como em qualquer outra corrida, chegamos pensando que não somos os mais fortes, pois outros também melhoram, como a Ferrari em Baku”, disse. Alonso observado.

“Mas eu estaria mentindo se dissesse que não venho pensando que posso vencer. Vou forçar mais do que em qualquer outro fim de semana, independentemente da chuva.

“[Red Bull] são melhores e merecem estar onde estão. No entanto, há alguns fins de semana como este em que temos mais chances. Se, por exemplo, eles encontrarem problemas na caixa de câmbio no domingo, como em outras corridas, isso automaticamente aumenta nossas chances neste circuito único”.

Em relação ao acordo recentemente anunciado entre Aston Martin e Honda a partir de 2026, Alonso considera “boas notícias” que mostram o compromisso da Aston Martin em vencer corridas e campeonatos. No entanto, ele também destacou que eles têm opções neste ano e no próximo, pois continuarão com o motor Mercedes.

Aproveitando a oportunidade, Alonso mandou uma mensagem lúdica para Lewis hamilton em meio a rumores de uma possível mudança para a Ferrari.

“Bem, não sei até que ponto é verdade, mas ele sempre diz ‘ganhamos juntos e perdemos juntos’ em seu time, então acho que ele vai ficar”, observou o espanhol.