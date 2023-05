Amanda Lemos promete ‘incendiar o octógono’ e finalizar Zhang Weili no UFC 292: ‘Quero esse cinturão para mim’

Amanda Lemos ganhou uma chance pelo título peso-palha do UFC depois de vencer por 7-1 em um período de 35 meses, coroado por paralisações de Michelle Waterson-Gomez e Marina Rodriguez. Agora ela quer uma vitória definitiva quando enfrentar Zhang Weili no UFC 292 em 19 de agosto.

“Weili é muito explosivo”, disse Lemos esta semana no MMA Fighting’s Trocação Franca podcast. “Ela gosta de finalizar as lutas assim como eu, então vamos botar fogo no octógono. Eu vou entrar lá para ganhar. Temos uma boa estratégia e tenho certeza que sairei do octógono com o cinturão.”

Lemos admite que ficou surpresa ao conseguir a luta em Boston após meses de especulação sobre um possível show do UFC na China encabeçado por Weili, especialmente depois que o contendor chinês Yan Xiaonan nocauteou Jessica Andrade. Mas agora Lemos quer fazer história.

“Weili é muito perigosa, então tenho que ficar atento a todos os seus movimentos”, disse Lemos. “Ela ser tão explosiva é uma coisa boa que estamos estudando no treinamento. Vai ser uma luta super difícil. Daremos tudo de nós lá. Ela quer o cinturão dela, eu quero esse cinturão para mim, então definitivamente não vai ficar nas mãos dos juízes.”

Ex-campeã peso-galo do Jungle Fight, Lemos finalizou cinco de suas sete vitórias desde que ingressou no UFC em 2019, sendo as três primeiras derrotas no primeiro round sobre Montserrat Ruiz, Livinha Souza e Miranda Granger.

Zhang tem exatamente o mesmo recorde de 7-2 no octógono com quatro finalizações, mas demoliu adversários de alto escalão como Carla Esparza, Joanna Jedrzejczyk, Andrade e Jessica Aguilar.

“Estou afiando minhas ferramentas em todas as áreas”, disse Lemos. “Sinto que estou evoluindo a cada treino. Eu tenho um novo treinador de jiu-jitsu e ele é foda. Estou aprendendo novos truques e mal posso esperar para colocá-los em prática. Não posso dizer como isso vai acabar, mas não vai durar muito. Ou é nocaute ou finalização, é o que eu vou buscar no dia 19 de agosto.”

A tão esperada chance de ouro no UFC acontece sete anos depois que Lemos decidiu abandonar o esporte por falta de oportunidades como campeão do Jungle Fight. Depois de trabalhar como mototaxista em Belém para sobreviver, Lemos só decidiu voltar ao MMA quando seu empresário Wallid Ismail ligou com uma oportunidade de UFC contra Leslie Smith.

Lemos concordou, embora não treinasse há meses, e depois se machucou no treinamento. Lemos ainda voou para Glasgow, na Escócia, para enfrentar Smith e perdeu por nocaute técnico no segundo round, depois foi suspenso por dois anos pela USADA e teve que passar por uma cirurgia para tratar uma grave lesão na coluna. Ela só voltou à ação no final de 2019 para iniciar sua impressionante corrida no peso palha.

“Foi a minha oportunidade, não diria que me machuquei. eu ainda iria [and fight Smith] mesmo que eu só tivesse uma perna ou um braço”, disse Lemos. “O médico que fez o meu [spine] a cirurgia me disse para procurar outra carreira, mas sempre acreditei em Deus e aqui estou”.