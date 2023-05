Amanda Nunes enfrentará Irene Aldana na luta principal do UFC 289; Julianna Pena está fora por lesão

Amanda Nunes tem uma nova desafiante para o UFC 289.

O presidente do UFC, Dana White, anunciou na terça-feira que a adversária originalmente agendada de Nunes, Julianna Peña, foi forçada a sair da trilogia do campeonato peso-galo agendada para 10 de junho em Vancouver, Canadá, devido a uma lesão. Substituindo Peña está a candidata Irene Aldana.

Segundo White, Peña quebrou as costelas e não pode competir. Este seria o terceiro confronto entre Nunes e Peña, com Peña vencendo em uma reviravolta chocante por finalização no UFC 269 para se tornar campeã e Nunes vingando a derrota e recuperando o título no UFC 277 com uma performance dominante de cinco rounds.

Antes de sua derrota para Peña, Nunes defendeu com sucesso o título do peso galo cinco vezes consecutivas. Ela também é a atual campeã dos penas do UFC.

Aldana estava previamente agendada para uma revanche contra Raquel Pennington em 20 de maio, que provavelmente teria decidido um novo contendor nº 1, mas em vez disso ela se move direto para uma oportunidade de campeonato. A destaque mexicana venceu duas lutas seguidas e quatro das últimas cinco, embora ela não tenha lutado até 135 libras em nenhuma de suas últimas duas lutas.

Em setembro passado, Aldana venceu uma luta agendada de 140 libras contra Macy Chiasson com um espetacular nocaute no corpo, e antes disso ela marcou um nocaute técnico no primeiro round sobre Yana Santos depois de perder peso por mais de três libras.

Ainda não se sabe se Pennington receberá um novo adversário para o dia 20 de maio.

O UFC 289 está programado para acontecer na Rogers Arena, em Vancouver, no Canadá, com o ex-campeão dos leves Charles Oliveira lutando contra Beneil Dariush no co-evento principal.