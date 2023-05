Amber Heard amando a nova vida em Madri: todos sorriem enquanto ela visita um famoso museu e conversa com os locais em espanhol

Amber Heard decidiu arrumar suas coisas e deixar sua antiga vida para trás nos Estados Unidos e em Hollywood após as consequências extremamente negativas que se seguiram a ela divórcio de alto nível com Johnny Depp.

O Aquaman estrela de 37 anos decidiu recomeçar na capital espanhola, Madrid, para onde ela se mudou com sua filha de dois anos, Oonagh Paige.

Tendo também sido flagrada aproveitando algum tempo para si mesma em MaiorcaOuvido agora foi visto andando pelas ruas ensolaradas e charmosas de Madri.

Na quinta-feira, o texano visitou com um amigo o ‘Museu Sorolla’que foi a casa e estúdio do renomado pintor espanhol Joaqun Sorolla. Amber foi flagrada pulando de um táxi ‘Bolt’ e fazendo seu caminho para o museu– ela conseguiu pular o que parecia ser uma longa fila de pessoas esperando para entrar.

Amber Heard compartilha uma dança íntima com membro da equipe de filmagem que trabalhou em seu filme “In the Fire”

Ela então se sentou no pátio da residência histórica enquanto seu amigo – ou talvez guia turístico – explicava o significado dela e de suas obras de arte.

Ao sair do museu, Heard sorriu e falou de bom grado com os locais e até mesmo disse com ternura aos poucos fotógrafos da imprensa que a seguiam para terem cuidado com os carros enquanto a perseguiam pela estrada. “Cuidado seores” (“Cuidado pessoal”), disse ela antes de voltar para o táxi e partir.

“Posso revelar que Heard deixou Hollywood e silenciosamente se mudou para a Espanha com sua filha Oonagh. Ela é bilíngue em espanhol e está feliz lá, criando sua filha longe de todo o barulho. Não acho que ela esteja com pressa de voltar para trabalhar ou Hollywood, mas ela estará de volta quando for a hora certa, para o projeto certo”, explicou um amigo de Heard ao Daily Mail quando a notícia de sua mudança veio a público.

A atriz certamente parece ser muito mais feliz na Europa.