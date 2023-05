Amber Heard aproveita dia tranquilo na Espanha enquanto Johnny Depp é o brinde de Cannes

Amber Heard dar Johnny Depp estão prosperando na Europa, mas levando vidas muito diferentes – enquanto ele é aplaudido de pé em Cannes, ela mantém as coisas discretas enquanto passa mais um dia na Espanha.

AH saiu na quinta-feira em Madri, onde agora mora com a filha, Oonagh … e parecendo muito contente com sua nova vida.

Ela parou para tirar uma foto com um fã e estava toda sorridente conversando com um amigo também. Ao todo, Amber parece estar de bom humor quase um ano depois que um júri concluiu por unanimidade que ela difamou seu ex-marido … cuja vida também mudou dramaticamente.

Como relatamos, Johnny era claramente o favorito dos fãs em Cannes, abrindo o festival com seu papel de Rei Luís XV em Maïwennde “Jeanne du Barry”… e os fãs se aglomeraram do lado de fora do teatro para receba-o de volta para a tela prateada.