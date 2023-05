Amber Heard deixa Hollywood e se muda para Madrid com sua filha Oonagh, por relatório

Amber Heard teria trocado Hollywood por Madri, na Espanha. De acordo com um artigo do Correio diáriode Alison Boschoffa atriz de 37 anos mudou-se discretamente para a Espanha com a filha Oonagh, dizendo: “Ela é bilíngue em espanhol e está feliz lá, criando a filha longe de todo o barulho.” Um amigo de Heard compartilhou com o jornalista: “Não acho que ela esteja com pressa de voltar ao trabalho ou a Hollywood, mas provavelmente voltará quando for a hora certa, para o projeto certo”.

Embora os representantes de Heard ainda não tenham comentado sobre a mudança, a atriz tem passado bastante tempo na Espanha. Em outubro passado, ela foi flagrada nas praias de Palma de Mallorca e, dias antes, foi vista brincando com a filha em um parque infantil durante sua escapada espanhola. Heard manteve seu filho longe dos olhos do público desde que o recebeu por meio de uma barriga de aluguel em julho de 2021.

Conforme relatado anteriormente, Heard foi condenada a pagar ao ex-marido Johnny Depp $ 10 milhões em danos compensatórios e $ 350.000 em danos punitivos por difamá-lo em um artigo de opinião de 2018 que ela escreveu para Washington Post.

No entanto, Heard pediu ao juiz que rejeitasse o veredicto do júri e solicitou um novo julgamento, alegando que o julgamento não foi apoiado por evidências.

Amber está curtindo sua vida em Madri

Apesar do drama jurídico, Heard parece estar curtindo sua nova vida em Madri. Embora Heard possa um dia voltar a Hollywood, sua amiga explicou: “Não acho que ela esteja com pressa de voltar ao trabalho ou a Hollywood, mas provavelmente voltará quando for a hora certa, para o projeto certo”.

Está claro que Heard está aceitando seu novo ambiente, e a mudança para a Espanha pode ser exatamente o que ela precisa para começar de novo. Como sua amiga compartilhou com o Daily Mail: “Ela está feliz lá”.