Amber Heard fica com a filha em Madri após ‘abandonar Hollywood’

A atriz foi fotografada durante o fim de semana em Madrid, onde se encontra desde o ano passado… julgamento por difamação contra Johnny Depp embrulhado, que ela perdeu em grande parte. Como você vê … ela está com sua filha, Oonagh aproveitando um dia na cidade.

Não é nada que não tenhamos visto antes… Amber foi vista neste tipo de ambiente por vários meses. Ela está sempre com a criança, e eles estão sempre brincando ou algo assim.

A diferença agora… Correio diário afirma ter conhecimento interno sobre sua vida – ou seja, ela aparentemente está criando raízes lá na Espanha. Segundo relatos, ela também comprou uma nova casa … e está feliz em criar sua filha lá também, apenas as duas.

Não apenas isso, mas DM diz que Amber não tem pressa em voltar para LA para trabalhar – pelo menos não até que o papel certo apareça na hora certa. Ela tem 2 filmes em pós-produção agora, com nada completamente novo no horizonte pelo que podemos ver. Não está claro como ela está ganhando a vida atualmente … Amber sugeriu fortemente que ela estava com pouco dinheiro após o julgamento.