Ameaça de bomba alvo de aliado LGBTQ + irritado com movimentos de orgulho considerado farsa

Relatórios de ameaças de bomba feitas a várias lojas da Target em três estados diferentes agora foram classificados como uma farsa – e parece que alguém estava tentando plantar uma bandeira falsa.

Locais-alvo em Utah, Ohio e Pensilvânia – abrangendo as áreas metropolitanas de Cleveland, Salt Lake City e Pittsburgh – receberam correspondência na sexta-feira ameaçando explodir vários locais … e todos os e-mails enviados faziam referência à controvérsia da exibição do Mês do Orgulho.

A princípio, parecia que as ameaças vinham de pessoas que boicotavam a Target por apoiar o Mês do Orgulho – mas, Notícias de Cleveland 19 publicou uma captura de tela do e-mail em questão e, na verdade, parecia vir de um aliado LGBTQ+ irritado com a decisão da Target de recuar.

A nota – que foi enviada por alguém chamado Alsan Akhmedov — lê-se em parte, “Target está cheio de covardes que viraram as costas para a comunidade LGBT e decidiram atender aos fanáticos caipiras de direita homofóbicos que protestaram e vandalizaram sua loja.”



Ele continua: “Não vamos ficar de braços cruzados enquanto a extrema direita continua a nos caçar. Estamos enviando uma mensagem para você, colocamos uma bomba nos seguintes alvos.” Quatro alvos em OH e um em PA foram referenciados… as lojas de Utah não foram mencionadas nesta mensagem específica.

Todas essas lojas – mais algumas em Utah, que também receberam ameaças de bomba – foram evacuadas … mas após investigações preliminares, os policiais agora estão dizendo que tudo isso é falso.

Algumas agências de aplicação da lei têm supostamente disse que o e-mail parece ter vindo do exterior e que não havia ameaça crível após a inspeção nos alvos mencionados. Policiais em Utah – onde as lojas também parecem ter recebido um e-mail semelhante – disseram a mesma coisa … chamando as ameaças de bomba “falso.” Em outras palavras, desinformação.