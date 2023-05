Americanas Anuncia Abertura de 300 Novas Vagas de Emprego em Todo o País

A gigante do varejo Americanas anunciou recentemente que está com novas vagas de emprego disponíveis em várias regiões do país. A empresa é uma das maiores do Brasil e oferece diversos benefícios aos seus funcionários, além de um ambiente de trabalho agradável e muitas oportunidades de crescimento profissional.

Americanas abre mais de 300 vagas de emprego no país

Entre os benefícios oferecidos pela Americanas estão o plano de saúde, plano odontológico, vale-transporte, vale-refeição, descontos em produtos da empresa e programa de participação nos lucros. Além disso, a empresa possui uma política de diversidade e inclusão, valorizando a diversidade de gênero, etnia e orientação sexual. Confira abaixo algumas das vagas disponíveis no site de carreiras da empresa:

Analista de Planejamento Comercial;







Operador de Caixa;







Assistente Administrativo;







Auxiliar de Loja;







Analista de Gestão de Vendas;







Analista de Marketing Digital;







Gerente de Loja;







Programador;







Promotor de Vendas;







Supervisor de Vendas.

Para conferir todas as vagas disponíveis e seus respectivos requisitos, é necessário acessar as informações abaixo.

Veja também: Sumicity tem mais de 70 VAGAS de EMPREGO abertas pelo país

Como se candidatar

Os interessados em se candidatar a uma das vagas disponíveis na Americanas devem acessar o portal 123empregos, que é parceiro da empresa no processo seletivo. No site, é possível realizar a inscrição e enviar o currículo para análise.

É importante ressaltar que a empresa valoriza a diversidade e a inclusão em suas contratações. Por isso, pessoas com deficiência, LGBTQIA+, mulheres, negros e outros grupos minoritários são muito bem-vindos a se candidatarem.

Sobre a empresa

A Americanas é uma empresa de varejo fundada em 1929, no Rio de Janeiro. Atualmente, a empresa possui mais de 1.700 lojas em todo o Brasil e é uma das maiores empregadoras do país, com mais de 50 mil funcionários.

Além das lojas físicas, a empresa também possui um forte e-commerce, que tem sido cada vez mais importante para a empresa nos últimos anos. Em 2020, a Americanas anunciou a fusão com a B2W, outra grande empresa de e-commerce do Brasil, criando a B2W Digital, que agora controla marcas como Submarino, Shoptime e Sou Barato.

A Americanas tem como objetivo oferecer aos seus clientes uma experiência de compra cada vez mais completa e omnichannel, integrando as lojas físicas com o e-commerce e o aplicativo da empresa. Para isso, a empresa tem investido em tecnologia e inovação, além de buscar sempre oferecer um atendimento diferenciado aos seus clientes.



Você também pode gostar:

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.