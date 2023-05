Anac Anuncia que Preços de Passagens Aéreas Baterão Recorde em 2022

Os brasileiros que gostam ou precisam viajar de avião tiveram que pagar mais caro pelas passagens aéreas no ano passado. De acordo com dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o preço médio das passagens no mercado interno chegou a R$ 644,5 em 2022.

Trata-se do maior valor médio anual já registrado pela série histórica, que teve início em 2011. Em outras palavras, os passageiros do país nunca chegaram a pagar preços tão caros quanto os observados em 2022.

Confira abaixo os valores médios das passagens aéreas no Brasil nos últimos anos:

2011: R$ 554

2012: R$ 544

2013: R$ 561

2014: R$ 536

2015: R$ 484

2016: R$ 478

2017: R$ 475

2018: R$ 476

2019: R$ 519

2020: R$ 444

2021: R$ 531

2022: R$ 645

Em resumo, o preço médio de 2022 superou em 21,4% o valor registrado em 2021, o que corresponde a R$ 113. Aliás, vale destacar que todos esses valores foram corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a inflação oficial do Brasil.

Nos últimos anos, a maior redução nos preços das passagens aéreas ocorreu em 2020 devido à pandemia da covid-19. Isso porque a crise sanitária afundou o setor aéreo mundial por causa das medidas restritivas de locomoção e do incentivo ao distanciamento social.

Em 2021, a melhora no quadro sanitário e a demanda cresceram de maneira expressiva, impulsionando o valor para um dos maiores patamares da série histórica.

Contudo, foi em 2022 que o valor bateu recorde no país. Assim, pressionou de maneira mais significativa a renda dos consumidores que utilizam o avião como meio de transporte.

Preços das passagens aéreas em 2023

Em 2023, os preços das passagens aéreas continuam muito elevados no mercado interno. Segundo os dados da Anac, janeiro registrou o maior valor para o mês desde 2012, chegando a R$ 591,66.

Já a tarifa média de fevereiro foi de R$ 572,12, terceiro maior valor para o segundo mês do ano da série histórica, atrás apenas dos valores de 2012 e 2014.

Caso os preços continuem com esse ritmo, o país deverá registrar um novo recorde de valores em 2023, para tristeza dos brasileiros.

A propósito, tanto o valor de janeiro quanto o de fevereiro foram inferiores ao preço médio de 2022. Isso acontece porque alguns meses possuem tarifas mais baixas, enquanto outros têm valores bem mais elevados.

Ao fazer uma média de todos esses preços, tem-se a tarifa média anual. Por exemplo, o valor médio em maio do ano passado se aproximou dos R$ 700, ou seja, os preços tendem a crescer ainda mais no país em 2023.



Os interessados em viajar de avião que desejam economizar e pagar um pouco mais barato precisam ficar atentos às promoções das companhias aéreas. Embora o valor médio esteja muito elevado no país, as empresas aéreas sempre lançam promoções para atrair clientes. Esse pode ser uma grande oportunidade para quem quiser economizar.

Petróleo e dólar encarecem passagens aéreas

Diversos fatores que estão impulsionando os preços das passagens aéreas nos últimos meses. Uma métrica que indica esse cenário é o valor médio por quilômetro pago pelo passageiro.

Em fevereiro deste ano, dado mais recente, o indicador atingiu o maior valor dos últimos oitos anos. Aliás, o indicador também bateu recorde nos meses de abril, maio e setembro do ano passado.

Além disso, o petróleo e o dólar também registraram aumentos expressivos nos últimos tempos. Enquanto a moeda norte-americana segue com uma cotação elevada, próxima de R$ 5, o barril de petróleo Brent, que é referência mundial, continua custando mais de US$ 75.

Ambos os fatores representam a maior parte dos custos das empresas aéreas. Por isso, quanto mais elevadas estiveram as cotações do dólar e do petróleo, mais caras tendem a ficar as passagens aéreas no Brasil.

De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), o câmbio representa 60% dos custos de uma companhia aérea. A propósito, o querosene de aviação (QAV) é comercializado em dólar, como todos os produtos importados.

“A relação de moeda mostra que o valor do dólar no início de 2014 era praticamente a metade do valor que temos hoje”, informou a Abear, em nota.

No caso do QAV, o valor atual do combustível chegou a R$ 5,27 por litro. Esse preço só não é maior que os registrados em alguns períodos de 2022. Inclusive, o QAV bateu recordes consecutivos nos últimos anos, ou seja, o patamar do combustível segue muito elevado no Brasil.

Por fim, especialistas acreditam que os preços das passagens aéreas só irão cair no Brasil se houve queda nos preços do petróleo e do dólar. O problema é que não há expectativas para que isso aconteça.