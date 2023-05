‘Anatomia de uma Queda’ ganha a Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes; 3ª vez que uma diretora ganha prêmio máximo

Justine Triet’s”Anatomia de uma queda” ganhou o Palma de Ouro no 76º Festival de Cinema de Cannes em uma cerimônia no sábado que concedeu o prestigioso prêmio principal do festival a um drama de tribunal francês envolvente e rigorosamente planejado que coloca um casamento em julgamento.

“Anatomia de uma queda”, estrelado por Sandra Hller como uma escritora que tenta provar sua inocência na morte do marido, é apenas o terceiro filme dirigido por uma mulher a ganhar a Palma de Ouro. Uma das duas vencedoras anteriores, Julia Ducournau, estava no júri deste ano.

O Grande Prêmio de Cannes, seu segundo prêmio, foi para Jonathan Glazer‘s “The Zone of Interest”, uma adaptação arrepiante de Martin Amis sobre uma família alemã que vive ao lado de Auschwitz. Hller também estrela esse filme.

Os prêmios foram decididos por um júri presidido pelo duas vezes vencedor da Palme Ruben Stlund, o diretor sueco que ganhou o prêmio no ano passado por “Triângulo da Tristeza”. A cerimônia precedeu o filme da noite de encerramento do festival, a animação da Pixar “Elemental”.

Notavelmente, o prêmio de “Anatomy of a Fall” dá à distribuidora independente Neon seu quarto prêmio Palme consecutivo. Neon, que adquiriu o filme após sua estreia em Cannes, também apoiou “Triângulo da Tristeza”, “Titane” de Ducournau e “Parasita” de Bong Joon Ho, que levou ao Oscar de melhor filme.

Triet recebeu a Palma de Jane Fonda, que se lembra de ter ido a Cannes em 1963, quando, segundo ela, não havia cineastas competindo “e nunca nos ocorreu que havia algo errado nisso”. Este ano, um recorde de sete dos 21 filmes em competição em Cannes foram dirigidos por mulheres.

Depois de uma grande ovação de pé, Triet, o cineasta francês de 44 anos, falou apaixonadamente sobre os protestos que agitaram a França neste ano devido às reformas dos planos de pensão e da idade de aposentadoria. Vários protestos foram realizados durante Cannes este ano, mas as manifestações foram – como foram em muitos locais de destaque em toda a França – proibidas na área ao redor do Palais des Festivals. Os manifestantes foram em grande parte relegados para os arredores de Cannes.

“Os protestos foram negados e reprimidos de forma chocante”, disse Triet, que relacionou essa influência governamental à do cinema. “A mercantilização da cultura, defendida por um governo liberal, está quebrando a exceção cultural francesa.”

“Este prémio é dedicado a todas as jovens realizadoras e a todos os jovens realizadores masculinos e a todos aqueles que hoje não conseguem fazer filmes”, acrescentou. “Devemos dar a eles o espaço que ocupei há 15 anos em um mundo menos hostil, onde ainda era possível errar e começar de novo.”

Após a cerimônia, Triet refletiu sobre ser a terceira diretora a ganhar o Palme, seguindo Ducournau e Jane Campion (“O Piano”).

“As coisas estão realmente mudando”, disse ela.

Falando aos repórteres, Triet foi acompanhada por sua estrela, Hller, cuja performance foi indiscutivelmente a mais aclamada do festival. (O festival encoraja os jurados a não dar aos filmes mais de um prêmio.) Mas “Anatomy of a Fall” embolsou outro prêmio cobiçado: o Palme Dog. A honraria de melhor canino nos filmes do festival foi para o border collie do filme, Snoop.

O prêmio do júri foi para o finlandês “Folhas Caídas” do diretor Aki Kaurismki”, uma história de amor impassível sobre um romance que floresce em uma Helsinque sem amor, onde despachos da guerra na Ucrânia tocam regularmente no rádio.

O prêmio de melhor ator foi para o veterano astro japonês Koji Yakusho, que interpreta um homem reflexivo de meia-idade em Tóquio que limpa banheiros em “Perfect Days”, de Wim Wenders, um estudo gentil e cotidiano de personagens.

O ator turco Merve Dizdar levou o prêmio de melhor atriz por “About Dry Grasses”, de Nuri Bilge Ceylan. A extensa história de Ceylan se passa no nevado leste da Anatólia sobre um professor, Samet (Deniz Celilolu), acusado de má conduta por uma jovem aluna. Dizdar interpreta um amigo atraído e repelido por Samet.

“Eu entendo como é ser mulher nesta área do país”, disse Dizdar. “Gostaria de dedicar este prêmio a todas as mulheres que lutam para existir e superar as dificuldades deste mundo e para reeducar a esperança.”

O diretor vietnamita-francês Trn Anh Hng levou o prêmio de melhor diretor por “Pot-au-Feu”, uma exuberante história de amor gastronômica estrelada por Juliette Binoche e Benot Magimel e ambientada em um castelo gourmet francês do século XIX.

O prêmio de melhor roteiro foi para Yuji Sakamoto por “Monster”. Sakamoto escreveu o drama matizado do diretor japonês Hirokazu Kore-eda, com perspectivas mutáveis, sobre dois meninos lutando para ser aceitos em sua escola em casa. “Monster” também ganhou o Queer Palm, uma homenagem concedida por jornalistas ao filme de temática LGBTQ mais forte do festival.

Quentin Tarantino, que ganhou o prêmio principal de Cannes por “Pulp Fiction”, compareceu à cerimônia para apresentar uma homenagem ao cineasta Roger Corman. Tarantino elogiou Corman por encher a ele e a inúmeros espectadores com “prazer cinematográfico não adulterado”.

“Meu cinema é desinibido, cheio de excessos e diversão”, disse Corman, o dissidente do cinema independente. “Eu sinto que isso é o que Cannes é.”

A seção Un Certain Regard do festival entregou seus prêmios na sexta-feira, dando o prêmio principal ao longa-metragem de estreia de Molly Manning Walker, “How to Have Sex”.

Martin Scorsese estreou “Killers of the Flower Moon”

A cerimônia de sábado marcou o encerramento de uma edição de Cannes que não faltou espetáculo, estrelas ou polêmica.

As estreias de maior potência saíram da competição. Martin Scorsese estreou seu épico sobre os assassinatos de Osage, “Killers of the Flower Moon”, uma ampla visão da exploração americana com Leonardo Di Caprio e Lily Gladstone. “Indiana Jones and the Dial of Destiny”, a despedida de Harrison Ford na Indy, foi lançada com uma homenagem a Ford. Wes Anderson estreou “Asteroid City”.

O festival começou com uma nota de controvérsia. “Jeanne du Barry”, um drama de época co-estrelado por Johnny Depp como Luís XV, foi exibido como o filme da noite de abertura. A estréia marcou a aparição de maior destaque de Depp desde a conclusão de seu explosivo julgamento no ano passado com a ex-esposa Amber Heard.