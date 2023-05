Ancelotti: Aconteça o que acontecer, meu futuro está claro

On sábado, Carlos Ancelotti enfrenta a possibilidade de conquistar mais um título com Real Madrid.

O Copa do Rei seria o décimo troféu do italiano no comando da Real Madrid e vencê-lo o consolidaria um pouco mais como uma das grandes lendas do banco.

É a competição que foi a primeira que ele ganhou em Real Madrid em 2014 e agora procura outro para completar o seu armário de troféus enquanto aguarda o que acontece na Liga dos Campeões e com o seu futuro para a próxima temporada.

Emoção para a Copa

“Jogar uma final sempre gera emoção”, refletiu Ancelotti.

“Gosto de apreciá-los porque sempre penso que pode ser o último.

“Pensei isso em 2003 e penso agora.

“É por isso que peço aos jogadores que aproveitem.

“Chegamos a esta final com mérito, vencendo jogos muito complicados.

“Temos que aproveitar a final e dar o máximo para vencer, mentalmente, não precisamos pressionar os jogadores em jogos como este.”

A partida contra o Manchester City

“Amanhã não vamos pensar noutra coisa senão sair com toda a energia para conquistar mais um título”, insistiu o treinador.

“Os jogadores estão muito motivados e a preparação para estes jogos é bastante simples”.

As chances de Modric começar

“É uma dúvida que temos, na quinta-feira ele treinou sem problemas e junto com ele vamos avaliar”, esclareceu, depois que Modric saiu lesionado no início desta semana.

“Depois da última sessão de treinamento, veremos e falaremos sobre isso.”

Seu futuro no abrigo

“O que está em jogo para mim nos próximos 11 dias? Estou jogando uma final da Copa e uma semifinal da Liga dos Campeões. Nada mais, minha vida está bem”, respondeu ele quando questionado sobre seu futuro.

“Meu futuro é muito claro porque meu contrato termina em 2024, não amanhã.

“Sinto um carinho extraordinário de todo o clube, do presidente e de José Ángel Sánchez e para mim isso basta.”

A polêmica da arbitragem

“Os cartões vermelhos são uma questão bastante importante. Na minha opinião, alguns deles são exagerados”, disse o treinador quando questionado sobre as decisões da arbitragem.

“Nem todos são para cuidar da saúde dos jogadores porque alguns não são. Vamos fazer um jogo correto e evitar protestos.

“Vamos torcer para uma combinação perfeita de todos os lados.”

Série de troféus

“A verdade é que na final de amanhã podemos fechar o círculo, temos um desafio muito bom e esperamos fechar o círculo dos seis títulos”, avalia Ancelotti ao refletir sobre a importância da final da Copa del Rey.

Sua ‘profecia’ para a final da Copa

“Eu disse ao Arrasate que jogaríamos a final porque eu sabia disso”, brincou, referindo-se aos comentários que fez ao Jagoba Arrasate, técnico do Osasuna antes do encontro entre as duas equipas na LaLiga, quando Ancelotti disse ao seu homólogo que o veria na final da Taça do Rei.