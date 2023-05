Ancelotti e a comparação da Premier League com a LaLiga: Aqui parece que vocês vão para a guerra, o que é isso?

Ttécnico italiano do Real Madrid, Carlo Ancelotti, com experiência na Inglaterra após passagens pelo banco de Chelsea e Evertoncriticou fortemente o racismo na Espanha e usou a competição britânica como exemplo.

Ele focou toda a sua fala no combate aos crimes de ódio no mundo do futebol e elogiou o bom trabalho da Premier League, que já tomou medidas drásticas há algum tempo e agora pode aproveitar o resultado em todos os seus estádios.

É um campeonato saudável por dentro, que respeita os jogadores e que deixou para trás cenas tão lamentáveis ​​como as que Vinicius viveu no Mestalla.

“Condenar não basta, começamos a condenar há muito tempo, mas depois de condenar tem que agir e ainda não houve nenhuma ação para acabar com o problema”, disse. Ancelotti disse.

“É um problema de racismo e insultos. Há países onde não insultam.

“Na Inglaterra, eles não te insultam porque resolveram esse problema há muito tempo, quando em 1985 os times ingleses foram banidos das competições europeias por cinco anos.

“Há casos isolados de racismo lá, mas não há insultos. Tanto que não há polícia nos jogos do campeonato inglês.

“Aqui parece que vai para a guerra. Você tem uma van na frente, outra atrás, outra na lateral. O que é isso?

“Felizmente na Inglaterra eles tomaram medidas muito drásticas e resolveram isso.”