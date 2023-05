Andy Rourke: Baixista do The Smiths morre aos 59 anos

Andy Rourkebaixista da Os Smithsum dos mais influentes Bandas britânicas dos anos 80tem morreu depois de uma longa doença com câncer pancreático, seu ex-colega de banda Johnny Marr disse sexta-feira. ele tinha 59 anos.

Em um longo post no Instagram, o guitarrista e compositor Marr prestou homenagem a Rourkeque ele conheceu quando ambos eram estudantes em 1975.

“Ao longo de nossa adolescência, tocamos em várias bandas ao redor do sul de Manchester antes de fazer nossa reputação com Os Smiths de 1982 a 1987e foi nesses discos dos Smiths que Andy reinventou o que é ser um baixista”, disse Marr.

Durante seu curto período juntos como um quarteto, The Smiths deliberadamente se manteve longe do mainstream da música popular, conquistando um culto de seguidores no cena musical independente.

Embora grande parte da atenção tenha se concentrado na parceria de composição de Marr e o vocalista Steve Patrick Morrisseymais conhecido como Morrissey, o som dos Smiths deve muito ao baixo de Rourke e seu parceiro de seção rítmica, o baterista Mike Joyce.

À medida que sua popularidade crescia, a banda lançou algumas das músicas britânicas mais duradouras da década de 1980, incluindo “O céu sabe que estou infeliz agora” e “Namorada em coma.”

As canções dos Smiths ganharam a reputação de serem deprimentes, mas na verdade eram de humor negro e acompanhadas por guitarras emocionantes e edificantes. Seus álbuns, incluindo “A rainha está morta” e “Carne é assassínato”, continuam sendo um marco para qualquer fã de música que se preze e estão na vanguarda do renascimento dos discos de vinil.

“Eu estava presente em todas as tomadas de baixo de Andy em todas as sessões dos Smiths”, disse Marr. “Às vezes eu estava lá como produtor e às vezes apenas como seu orgulhoso companheiro e líder de torcida. Observá-lo tocar aquelas linhas de base deslumbrantes foi um privilégio absoluto e realmente algo de se ver.”

Marr disse que ele e Rourke mantiveram sua amizade nos anos após a separação da banda, lembrando que Rourke tocou em sua banda em Madison Square Garden tão recentemente quanto setembro de 2022.

“Foi um momento especial que compartilhamos com minha família e sua esposa e alma gêmea Francesca”, disse Marr. “Andy sempre será lembrado, como uma alma gentil e bonita por todos que o conheceram, e como um músico extremamente talentoso por pessoas que amam a música. Muito bem Andy. Sentiremos sua falta irmão.”

Depois do The Smiths, Rourke jogou ao lado de Os Pretendentes e Sinead O’Connorbem como com o supergrupo Freebass, que incluía Gary Mounfield do Stone Roses e Peter Hook do New Order.