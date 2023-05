Andy Rourke, baixista do The Smiths, morre aos 59 anos

Andy Rourkeo baixista da icônica banda de rock britânica, The Smiths, morreu.

Seu colega de banda, Johnny Marrfez o anúncio na sexta-feira no Twitter, revelando que Rourke lutava contra um câncer pancreático antes de sua morte.

Marr disse: “Andy será lembrado como uma alma gentil e bonita por aqueles que o conheceram e como um músico extremamente talentoso pelos fãs de música.”

Depois de ingressar no The Smiths nos anos 80, Rourke participou dos quatro discos de estúdio do grupo, incluindo “Meat Is Murder” e “Strangeways, Here We Come”.

Com Rourke no baixo, Marr na guitarra solo e compositor Morrissey nos vocais, eles ajudaram a criar um som pioneiro que ainda hoje influencia o mundo do rock alternativo britânico. Algumas de suas músicas mais clássicas foram “This Charming Man” e “There Is a Light That Never Goes Out”.

Durante seu tempo com os Smiths, Rourke lutou contra o vício em heroína e foi preso por posse da droga em 1986. Ele até foi expulso da banda em um ponto, mas voltou duas semanas depois.

Em 1987, The Smiths se separou, mas Rourke passou a produzir vários singles com Morrissey e a gravar músicas com Sinéad O’Connor e Os Pretendentes. Ele também processou Morrissey e Marr por uma parte igual dos ganhos e royalties de The Smith, mas depois concordou com pouco mais de $ 103.000.

Rourke tinha 59 anos.