Angel Reese segue a colega de equipe LSU Olivia Dunne e posa para a Swimsuit Issue: “Eu abraço meu corpo e quem eu sou”

Anjo Reesea estrela do basquete universitário que levou a LSU ao título da NCAA, é um dos atletas escolhidos para figurar no clássico catálogo de trajes de banho Swimsuit Issue 2023 da Sports Illustrated.

“Eu abraço meu corpo e quem eu sou, e cada marca no meu corpo. Eu provavelmente me sinto mais sexy em um traje de banho”, disse Angel Reese, que foi fotografado por Yu Tsai para a famosa revista.

O troll viral da estrela da NCAA de Caitlin Clark no NCAA Final Four

Angel Reese, que foi nomeada ‘Jogador do Ano’, tornou-se muito popular por sua trollagem viral de Caitlin Clark, no Final Four da NCAA.

Reese, um 21 anos 1,91m para a frente que ingressou na LSU nesta temporada depois de se transferir de Maryland, teve 15 pontos, 10 rebotes, 5 assistências, 3 roubos de bola e 1 bloqueio no Final Four.

Sessão de fotos sexy da Sports Illustrated de Olivia Dunne, seu visual mais quente até agora: “É um sonho que se torna realidade”

Angel Reese é a modelo Swimsuit Issue 2023 da Sports Illustrated



“Angel Reese está lutando contra o padrão duplo nos esportes, especialmente para as mulheres. Ela está fazendo seu nome como uma competidora feroz e uma defensora igualmente feroz do crescimento do basquete feminino. pelo que ela acredita está ajudando a promover as mulheres no esporte e está liberando a próxima geração para se sentir vista e ouvida.

“Nosso objetivo aqui é ajudar a capacitar o maior número possível de mulheres e estamos muito empolgados em fazer isso ao lado de Angel Reese na edição de 2023”, explicou MJ Day, editor-chefe da Swimsuit Issue.