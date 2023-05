Angeloni Supermercados Está Oferecendo Vagas de Emprego no Sul do Brasil

A Angeloni, rede de supermercados que atua há mais de 60 anos em Santa Catarina e Paraná, está com algumas oportunidades de emprego em aberta pelos estados. Sendo assim, antes mesmo de falar um pouco mais sobre a marca, conheça quais são os postos de trabalho disponíveis e suas respectivas localidades:

Farmacêutico – Blumenau – SC – Farmácia;

Vendedor de Eletro – Blumenau – SC – Venda Interna;

Atendente de Farmácia – Blumenau – SC – Atendimento;

Operador de Açougue – Blumenau – SC -Açougue;

Vendedor de Eletro – Curitiba – PR – Venda Técnica;

Operador de Prensa – Curitiba – PR – operador de máquinas;

Operador de Caixa – Curitiba – PR – Lojas / Shopping;

Auxiliar de Serviços Gerais – Curitiba – PR – Limpeza;

Subchefe de Perecíveis – Blumenau – SC – Atendimento;

Auxiliar de RH – Biguaçu – SC – Recursos Humanos;

Auxiliar de RH – Palhoça – SC – Recursos Humanos (Generalista).

Mais sobre a Angeloni

Sobre a Angeloni, é interessante frisar que, atualmente , conta com 34 lojas, 9 postos de combustível e 26 farmácias. Foi fundada em maio de 1958 pelos irmãos Antenor e Arnaldo Angeloni, a partir de uma pequena fiambreria, em Criciúma, no sul de Santa Catarina, de onde começou a expansão para as maiores cidades do estado.

Durante as mais de quatro décadas seguintes, a rede dedicou-se a desbravar novos mercados e a fortalecer o conceito Angeloni de bem servir. Em 2002, ampliou ainda mais suas fronteiras ao inaugurar a loja de Curitiba, no Estado do Paraná, a primeira unidade fora de Santa Catarina e o marco de início de uma nova trajetória.

Por fim, a empresa está sempre em busca de profissionais atualizados e em sintonia com um mundo em mudanças, pessoas com garra, dinâmicas e criativas.

Como se candidatar?

Agora que a lista de vagas já foi detalhada, a candidatura é feita de forma sossegada. Você precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

Quer ficar sabendo de outras novidades referentes a empregos em solo brasileiro? Basta conferir diariamente o Notícias Concursos!