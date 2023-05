Anita Baker, atrasos no show de Babyface o impedem de continuar, fãs irritados

Cara de bebê os fãs estão furiosos porque o plugue foi desligado em sua última apresentação, algo que ele parecia culpar na atração principal do show, Anita Baker — o que é estranho, porque o verdadeiro vilão é a tecnologia… e o tempo.

A turnê de Anita e Babyface parou em Newark, NJ na noite de quarta-feira, e lentamente se transformou em um pesadelo para os fãs. O show atrasou 2 horas e, quando finalmente começou, o público foi informado de que havia “problemas técnicos” e Babyface, o ato de abertura, não se apresentaria. As vaias choveram imediatamente.

A raiva dos fãs realmente transbordou, porém, quando Babyface postou uma mensagem explicando por que ele não continuou, dizendo … “Me pediram para não me apresentar para dar à Sra. Baker seu espaço e tempo para apresentar seu show em sua totalidade.”

Depois disso, a seção de comentários foi iluminada, com muitas pessoas atacando a tia Anita … acusando-a de todos os tipos de diva.

No entanto, fontes envolvidas na produção disseram ao TMZ … o “problema técnico” foi um problema com a enorme parede de vídeo do set de Anita – fomos informados de que a empresa de turismo não conseguiu fazê-lo funcionar corretamente – e também houve problemas de som.