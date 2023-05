Anne Heche foi enterrada no Dia das Mães no Hollywood Forever Cemetery

Anne Heche foi sepultada no fim de semana do Dia das Mães, em uma cerimônia especial e emocionante para aqueles que mais a amavam … TMZ descobriu.

Um representante de Anne disse ao TMZ… Heche recebeu seu último lugar de descanso na tarde de domingo no Hollywood Forever Cemetery – Cathedral Mausoleum, um local reservado para alguns dos maiores nomes do showbiz.

AH foi cremada, e nossas fontes dizem que sua cripta fica em frente a Chris Cornell dar Johnny Ramone e é ao lado Mickey Rooney — um local com uma bela vista do lago localizado dentro do Jardim das Lendas do cemitério.