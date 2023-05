Antenas do desfile de ônibus aberto do Wrexham AFC

Storcedores e jogadores do Wrexham AFC comemoraram sua promoção à quarta divisão do futebol inglês com um desfile de ônibus aberto pela cidade na terça-feira.

O time de futebol galês é propriedade das estrelas de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney.

Os donos de celebridades vão levar o time para Las Vegas como recompensa por vencer a Liga Nacional com um total recorde de 111 pontos.

Wrexham anunciou que jogará contra o LA Galaxy II no Dignity Health Sports Park em 22 de julho como parte de uma turnê de verão nos Estados Unidos.

Os jogos contra os times da Premier League Manchester United e Chelsea também foram agendados.