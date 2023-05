Antetokounmpo aborda rumores do Warriors com resposta chocante

Tele Milwaukee Bucks desfrutou de uma temporada super regular no NBA e na verdade terminou com um recorde melhor do que qualquer outro, postando um 58-24.

Apesar disso, as coisas certamente não correram bem quando se tratava dos Playoffs. Eles foram espancados por Jimmy Butlerde calor de Miami que foram os oitavos-de-chave para os Playoffs. Foi uma temporada que, apesar de possuir indiscutivelmente o melhor jogador da Giannis Antetokounmpotem sido caracterizada por lesões.

Antetokounmpo só foi capaz de jogar em três dos cinco jogos da série contra o Aquecer o que certamente foi um grande fator na derrota.

Antetokounmpo fora de temporada

Com o período de entressafra agora, há muita especulação sobre quem poderia estar se movendo e quais jogadores de qualidade podem pensar que a grama é mais verde em outros lugares.

Antetokounmpo é certamente alguém que os torcedores da maioria dos times gostariam de ver em seu clube, e um torcedor deixou isso claro no Twitter quando disse ‘Por favor, venha para o guerreiros‘.

Antetokounmpo leu este pedido em particular durante o vídeo e embora ele tenha dito muito pouco em termos de palavras em resposta, o que ele fez certamente não eliminou completamente a ideia de ele assinar o contrato Golden State Warriors no norte da Califórnia.

Sua resposta foi ‘Ei, cara’, antes de sorrir e se afastar repetidamente da câmera. Pode ser percebido de várias maneiras, mas uma delas é que ele parece aberto à ideia e não pode realmente dizer mais nada sobre o assunto, o que significa que há um assunto para ficar quieto.

Antetokounmpo28, jogou 10 anos na NBA, todos como membro do dólares franquia. Ele teve média de 31,1 pontos, 11,8 rebotes, 5,7 assistências, 0,8 roubos de bola, 0,8 bloqueios, 3,9 viradas e 3,1 faltas pessoais por jogo em 63 partidas nesta temporada (todas as partidas).