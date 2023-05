Anthony Davis, do Lakers, pode perder o jogo 6 contra o Warriors devido a um ferimento na cabeça

Los Angeles Lakers estrela Anthony Davis poderia perder o jogo 6 das semifinais da Conferência Oeste contra o Golden State Warriors devido a um ferimento na cabeça sofrido no quarto trimestre na noite de quarta-feira no Chase Center.

Davis, 30, não voltou ao chão no jogo 5 após o pivô do Warriors Kevon Looney deu uma cotovelada na cabeça dele. AD sentou no banco por alguns minutos e nunca soltou a cabeça. Ele foi levado para o vestiário logo depois e foi descartado para o restante da competição.

Destino da semifinal Lakers x Warriors já decidido pelo ‘cão do destino’

Chris Haynesum NBA Insider para TNTinformou que Davis foi escoltado para fora da arena em uma cadeira de rodas após a aparente concussão e passará por uma avaliação mais aprofundada.

Treinador do Lakers presunto darwin disse durante sua coletiva de imprensa pós-jogo que Davis já estava muito melhor.

“Ele levou um tiro na cabeça”, disse Ham. “Ele parece já estar indo muito bem. É onde ele está e o status disso agora.”

Anthony Davis fora da série?

Mesmo uma concussão leve pode levar até uma semana para cicatrizar, então Davis corre o risco de perder não apenas o jogo 6, mas também um possível jogo 7.

A jogada perigosa não foi considerada falta e Looney não recebeu nenhum tipo de penalidade por dar uma cotovelada flagrante na cabeça de Davis.

Looney, 27, está acumulando jogadas sujas. Ele deu uma cotovelada Sacramento Kings Centro Domantas Sabonis no primeiro assalto e deu-lhe um olho roxo, mas também não foi penalizado.

Antes da lesão, Davis tinha 23 pontos em 10 de 18 arremessos do chão, além de nove rebotes em 32 minutos de ação.