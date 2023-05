Anthony Richardson ainda não jogou, mas esse gesto conquistou os fãs da NFL

Indianapolis Colts quarterback Anthony Richardson ainda não disputou sua primeira partida de futebol profissional, mas já conquistou o coração de inúmeros NFL fãs por sua humildade e gratidão exemplificadas em um único gesto.

Richardson, 20, também é maduro além de sua idade. A escolha geral nº 4 ficou para trás após o programa de orientação de novatos da liga para ajudar a equipe a limpar a bagunça feita pelos jogadores, de acordo com o “Kevin & Query Show”, um programa de rádio em Indianápolis.

Um NFL executivo, Troy Vincentsupostamente disse a Richardson que não precisava limpar a bagunça, mas o QB pensou de forma diferente.

“‘Deixamos esta sala em uma condição inaceitável e não é certo esperarmos que a equipe limpe tudo'”, respondeu Richardson, de acordo com o apresentador de rádio.

Proprietário do Colts Jim Irsay citou a história com um emoji de flexão. Richardson supostamente não saiu “até que a sala estivesse totalmente limpa e ele fosse a última pessoa trabalhando junto com os trabalhadores do turno”.

Anthony Richardson não está fazendo isso para as câmeras

Richardson é conhecido por seu comportamento humilde e atitude trabalhadora, então aqueles ao seu redor entendem que ele não está apenas dando um show para a câmera.

Ele credita seu sucesso à família, treinadores e companheiros de equipe, e está sempre se esforçando para melhorar em campo. Mas sua atividade fora do campo também é onde Richardson prospera.

O jovem QB apóia causas beneficentes e inspira jovens atletas, especialmente para a comunidade que o criou, Gainsville, Flórida.

O torcedor do Colts deve estar animado para a próxima temporada porque Richardson está focado e pronto para prosperar. Não confunda sua bondade com fraqueza.

Anthony Richardson tem um teto alto

Richardson tem muito pouco filme para exibir, mas seu Combinação de olheiros da NFL desempenho e atletismo geral é mais do que suficiente para deixar uma equipe animada.

O quarterback de 1,80m e 100kg deu um salto vertical de 40,5 polegadas, um salto largo de 10 pés e 9 polegadas e terminou a corrida de 40 jardas em 4,44 segundos.

Os Colts estão saindo de uma temporada de 4-12-1 e passaram por mais de um punhado de zagueiros nos últimos anos.

Richardson está em Indy para ficar. Seu teto é mais alto do que a maioria dos outros quarterbacks convocados este ano, mas ele terá que provar isso em campo.