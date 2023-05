Antonio Brown é acusado de ameaçar técnico da Arena League e não pagar jogadores

Antonio BrownO mandato de como proprietário de um time de futebol americano teve um começo horrível – o controverso ex-astro da NFL está sendo acusado de derrubar a organização … fazendo ameaças violentas ao ex-técnico e impedindo os jogadores de jogar Quartos de hotel.

TMZ Sports conversou com dois ex-membros do Albany Empire da National Arena League – treinador principal Damon Ware e zagueiro Sam Castronova – e ambos detalharam suas experiências infernais antes de deixar a equipe.

Ware disse que a propriedade de Brown estava condenada desde o início… explicando que foi uma “aquisição hostil” quando o campeão do Super Bowl subiu a bordo em março, forçando outros proprietários a sair jogando dinheiro em seu caminho.

Ware disse que o principal problema era fazer com que todos fossem pagos … e suas conversas com AB sobre o assunto ficariam tão ruins que o receptor recorreria a mensagens de texto com ameaças violentas.

De acordo com Ware, Brown – que agora possui 95% do time – foi um pesadelo para se trabalhar … já que seu ego atrapalhava a melhoria do time e ajudava os jogadores a passar para o próximo nível.

“Tornou-se tudo sobre ele, não sobre o time de futebol”, disse Ware. “Construímos uma organização maravilhosa ao longo de três anos – ele entrou e arrasou.”

Disseram-nos que os membros da equipe geralmente esperam seus cheques de jogo na semana após cada competição … mas uma vez que o dinheiro não chegou às suas contas bancárias nas duas últimas competições em abril, os jogadores pensaram em ficar de fora.

Por fim, os atletas concordaram em se vestir quando viram o que parecia ser uma confirmação de pagamento. Mas, após o jogo de domingo, Castronova disse que os jogadores ainda estavam sem cheque… e vários capitães decidiram confrontar os dirigentes do time em sua viagem de ônibus de volta da Carolina do Norte.

Assim que chegaram ao hotel da equipe, Ware, os capitães e vários outros jogadores descobriram que as chaves do quarto não funcionavam mais – e a equipe do hotel disse a eles que era obra de Brown.

Na verdade, eles tiveram que lutar como o inferno apenas para tirar seus pertences de seus quartos … lidando com a limpeza para que isso acontecesse.



Mesmo que a equipe tenha seguido com um pagamento perdido até agora, Ware, Castronova e vários outros jogadores importantes dizem que estão fartos da equipe… e já estão ansiosos para reiniciar suas carreiras em outro lugar.

“É um dia feliz para mim estar fora desta situação maluca”, acrescentou Ware.