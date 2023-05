Antonio Brown fala sobre a controvérsia do Albany Empire: “Estou trabalhando para consertar isso”

Antonio Brownex-wide receiver da NFL, tornou-se recentemente co-proprietário do Império de Albanya Liga Arena Nacional (NA) equipe. Brown se aposentou da NFL para se concentrar em seu papel como o proprietário controlador do Império. No entanto, a equipe foi envolvida em algumas controvérsias recentemente.

Jogadores e treinadores da equipe estariam sem receber desde 21 de abril, e o técnico interino Damon Ware confirmou o problema antes de deixar a equipe. Em resposta ao não pagamento, Brown twittou: “negócios são negócios, não há amigos … dinheiro fala.”

Alberony Denis, presidente interino do Império, atribuiu o atraso nos pagamentos a problemas com seu processador de folha de pagamento. A equipe já resolveu o problema e os jogadores deveriam ser pagos até 1º de maio.

No entanto, Ware e seis jogadores foram suspensos sem aviso prévio e não receberam as chaves do quarto no Albany Holiday Inn após retornar de um jogo em Greensboro, Carolina do Norte. A polícia de Albany respondeu a denúncias de suposto assédio agravado no hotel em 1º de maio.

Apesar dessas polêmicas, o Império anunciou sete novas contratações para a temporada 2023 no Instagram. A equipe também é bicampeã sob a orientação do técnico Tom Menas. A conta oficial do Empire no Twitter enfatizou seu compromisso com a comunidade e agradeceu aos fãs pelo apoio.

“O Albany Empire está comprometido com sua comunidade. Agradecemos a VOCÊS, nossos fãs, por acreditarem na essência do Empire Team e no ‘Albany Way'”, dizia o tweet.

Brown é agora o proprietário majoritário da equipe

Em relação à propriedade de Brown, ele inicialmente tinha uma participação de 47,5% na equipe após comprar parte das ações do empresário Mike Kwarta. Kwarta deixou o grupo de proprietários três dias antes do início da temporada NAL de 2023, dando a Brown uma participação de 95% na equipe.

As controvérsias em torno do Albany Empire levantaram preocupações sobre o papel de Brown como o proprietário controlador da equipe. No entanto, resta saber como essa situação se desenrolará no futuro. Por enquanto, os torcedores do Império aguardam ansiosamente o desempenho do time nos próximos jogos. Como diz a conta do Império no Twitter, “negócio é negócio, mas futebol é futebol”.