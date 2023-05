Antonio Brown não parece se importar em ser considerado um tirano dono do Império Albany

Antonio Brown é o proprietário majoritário da Império de Albany, um time da Arena Football League que joga em ambientes fechados. Na última quarta-feira, os modos de Brown com os jogadores e a equipe vazaram para a imprensa e é uma loucura. O homem decide unilateralmente parar de pagar seus jogadores e até demitir seu último técnico. Na quinta-feira, Antonio Brown apresentou o novo técnico, mas é o mesmo técnico que foi demitido em abril. Tom Menas decidiu regressar à equipa porque acredita nos seus jogadores. Depois de voltar atrás em sua decisão, Antonio Brown finalmente respondeu a todas as críticas que vem recebendo pela forma como se comporta com os jogadores. Ele simplesmente twittou:

Eles trazem a dor, eu trago o pagamento. Antonio Brown no Twitter

Falado como um verdadeiro proprietário explorador de qualquer franquia esportiva, Antonio Brwn aprendeu com os melhores ao longo dos anos como jogador. No entanto, a grande diferença é que ele sempre ganhou milhões e nenhum jogador da National Arena League ganha tanto dinheiro. Antonio Brown acrescenta esse comportamento errático a uma longa lista de crimes cometidos ao longo dos anos. Não há realmente nada que ele não ouse fazer que faça as pessoas coçarem a cabeça. De seus ataques constantes a Tom Brady a ser um verdadeiro dono de time tirano, Antonio Brown alcançou um novo patamar no último mês.

Jogadores do Albany Empire estão de mãos atadas

Assim como acontece em qualquer grande empresa, o salário que os empregadores recebem é tudo o que importa quando eles têm uma família para sustentar. Falar contra o dono da equipe não é a melhor ideia se você quiser ser pago e conseguir sustentar aquela família. Quem fala mal de Antonio Brown e da forma como ele conduz o time com certeza está com os dias contados dentro do time. Em sua opinião, Brown não está realmente pedindo muito, mas os jogadores provavelmente não concordam em não ter nenhum tipo de segurança no trabalho nesta fase de suas carreiras. Antonio Brown poderia ver a razão e não mais ameaçar seus jogadores dessa maneira?