Anúncio de acidente de moto veiculado durante Fernando Tatis Jr. Ao Bater Não Intencional

Bem, o anúncio do acidente de motocicleta que foi ao ar durante Fernando Tatis Jr. . A rebatida de no início desta semana não foi feita intencionalmente… TMZ Sports aprendeu.

Se você perdeu, o incidente aconteceu durante a transmissão da partida do Minnesota contra o San Diego na quarta-feira… quando Tatis Jr. entrou na área do rebatedor no início do terceiro inning.