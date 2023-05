ANÚNCIO DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA OS TRABALHADORES COM CARTEIRA ASSINADA

Atenção, brasileiros com carteira assinada! O saque digital do FGTS é uma nova possibilidade oferecida pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores brasileiros. Com essa modalidade, é possível sacar o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço de forma totalmente online, sem precisar ir a uma agência bancária.

No entanto, nem todos os trabalhadores conhecem esse serviço e, por vezes, perdem tempo e energia se dirigindo até um posto de atendimento da Caixa apenas por desinformação.

Pensando nisso, hoje vamos explicar o que é o saque digital do FGTS e como fazer isso passo a passo.

O que é saque digital do FGTS

O saque digital do FGTS é uma nova modalidade disponibilizada pela Caixa Econômica Federal para simplificar o processo de retirada do dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Com ele, o trabalhador não precisa mais se deslocar até uma agência bancária para solicitar o saque: basta acessar o site ou o aplicativo da Caixa e realizar a solicitação.

A saber, o governo criou essa funcionalidade em 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus. Isso com o intuito de facilitar o acesso dos trabalhadores ao seu dinheiro durante o período de crise. Além disso, ela é uma alternativa mais segura, já que evita a aglomeração de pessoas nas agências bancárias e reduz os riscos de contágio.

Como realizar o saque digital do FGTS?

O processo para solicitar e realizar o saque digital do FGTS é relativamente simples. Afinal, basta seguir esse passo a passo:

Acesse o site ou o aplicativo do Fundo

Para acessar o saque digital do FGTS, basta entrar no site da Caixa ou no aplicativo do Fundo de Garantia. Aliás, é importante lembrar que o cadastramento deve ser feito pelo próprio trabalhador, diretamente no site ou no aplicativo.

Também é importante ter uma conta prata ou ouro no portal gov.br, pois isso facilita o login e a verificação de segurança.

Faça o login na sua conta

Caso você já tenha uma conta do FGTS cadastrada, faça o login da forma habitual. Porém, se você ainda não tem uma conta, é possível criar uma na hora, informando seus dados pessoais e criando uma senha.

Verifique sua elegibilidade para o saque digital do FGTS



Antes de solicitar o saque digital do FGTS, é importante verificar se você está elegível para essa modalidade. A saber, algumas das condições que devem ser atendidas são:

Ter saldo disponível no FGTS;

Não possuir contrato de trabalho vigente;

Não ter solicitado o saque em outro canal (agência, lotérica, etc.);

Ter uma das seguintes motivações: demissão sem justa causa, término de contrato por prazo determinado, saque aniversário, aposentadoria, idade igual ou superior a 70 anos ou portador de doenças graves, entre outros.

Autorize o saque

Depois de verificar sua elegibilidade, é hora de autorizar o saque. Para isso, basta seguir as instruções que serão apresentadas no site ou no aplicativo do FGTS, como informar a conta em que quer receber o dinheiro.

Receba o dinheiro

Com tudo feito corretamente, o dinheiro será depositado automaticamente na conta que você indicou. Assim, dependendo do seu banco, pode levar alguns dias até que o crédito seja efetivado.

Agora que você já sabe tudo sobre o saque digital do FGTS, verifique a sua elegibilidade e, se estiver dentro dos critérios, solicite seu saque.