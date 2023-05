Anúncio do Novo Carro Popular no Brasil: Clientes Podem Comprar o Novo Sucesso!

O Corsa foi lançado no Brasil no ano de 1994 como um carro popular, pela marca Chevrolet. Sendo assim, com o tempo, o carro caiu no gosto dos brasileiros e se tornou uns dos mais comuns nas ruas do país.

No entanto, para a tristeza de muitos, este carro popular deixou de ser fabricado no Brasil. Mas, para quem não sabe, o Corsa ainda existe na Europa, através da marca Opel que sempre vendeu o carro no continente. Isso porque o carro não é mais da General Motors, e sim da Stellantis.

Essa geração mais recente do Opel Corsa está à venda desde 2019, e é um sucesso de mercado. Nesse sentido, há dois anos o compacto vem dominando o segmento na Alemanha com bom número de vendas. Sendo assim, para manter o bom resultado por mais tempo, a empresa decidiu reinventar o seu best-seller, que conta com diversas mudanças no visual e também nos motores.

Sendo assim, o grupo Stellantis também é um dos donos da marca Peugeot, e por isso utiliza a plataforma do 208 para fabricar o novo Corsa. Atualmente, o carro está em sua sexta versão, sendo que recentemente a Opel decidiu lançar sua versão elétrica em dois modelos.

Novo Corsa elétrico

A Opel lançou dois modelos do Corsa na versão elétrica. Sendo assim, um deles possui 136 cv de potência, podendo rodar até 357 Km, e o outro 156 cv, chegando a até 406 Km com autonomia. No entanto, o novo Corsa também está disponível na versão a gasolina.

Sendo assim, para a versão de combustão, o novo Corsa conta com um motor a gasolina 1.2 Litros de 100 cv ou 136 cv. Além disso, o carro conta com um sistema elétrico leve de 48V, o tornando um híbrido. Esse sistema ajuda tanto na economia quanto no desempenho do motor do carro.

Além disso, ambos os modelos na versão à gasolina possuem uma transmissão de dupla embreagem com seis marchas, como a maioria dos carros. No entanto, também existe a opção de entrada que conta com um motor 1.2 Litros turbo, com 136cv sem ser híbrido, ligado a uma caixa manual de seis velocidades.



Você também pode gostar:

Outras mudanças

Outra mudança apresentada pelo novo Corsa é em seu visual, que está totalmente reformulado e bem diferente dos originais. Sendo assim, o novo modelo conta com uma placa preta no para-choque, que já virou um detalhe exclusivo da marca. Além disso, na parte de trás, o carro conta com novas lanternas e também novo para-choque.

Com relação a parte interna do novo Corsa, o carro conta com um painel multimídia de 10 polegadas, que funciona através do Android Auto ou Apple Carplay. O funcionamento do sistema é sem fio, também contando com uma inteligência artificial.

O Corsa também conta com um novo volante, assim como um seletor de marchas por botão. Com o novo modelo, o carro conta com faróis integrados, que podem ser opcionalmente encomendados como unidades de matriz de LED (agora com 14 em vez de 8 elementos). Além disso, abaixo dos faróis, as entradas de ar são maiores no novo modelo.