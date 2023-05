ANÚNCIO IMPORTANTE: Novo Requisito para Todos os Cidadãos com CPF – 27/05

COMUNICADO GERAL para todos os cidadãos com CPF saiu hoje (27/05)

A prática de informar o CPF nas farmácias durante a compra de medicamentos e outros produtos se tornou comum entre os brasileiros. Isso ocorre devido à possibilidade de receber descontos nos itens adquiridos e vantagens adicionais registradas na nota fiscal. No entanto, essa prática está se tornando cada vez mais perigosa para a segurança dos consumidores, pois de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), estão ocorrendo muitos problemas.

A ANPD emitiu um relatório alarmante sobre o uso do CPF pelas farmácias, destacando preocupações com a segurança e a privacidade das informações pessoais dos clientes. A entidade divulgou uma nota técnica orientando os consumidores a terem mais cuidado ao fornecerem seus dados nas farmácias. Além do CPF, os estabelecimentos também costumam solicitar informações como biometria e endereço dos compradores, pois isso está levantando questões legais sobre a prática.

Entenda a polêmica do uso do CPF nas farmácias

Antes de abordar a polêmica envolvendo o CPF nas farmácias, é importante entender a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Essa legislação foi criada para estabelecer limites no uso de informações pessoais pelas empresas, pois garante que os consumidores saibam e autorizem o uso de seus dados, independentemente da situação.

No entanto, de acordo com a ANPD, as farmácias brasileiras estão solicitando informações excessivas dos clientes, incluindo dados biométricos. A Autoridade acredita que essas práticas podem violar a LGPD.

Há riscos significativos ao fornecer o número do CPF durante a compra em farmácias, muitos dos quais passam despercebidos pelos consumidores. Muitas vezes, os estabelecimentos não informam como os dados dos clientes são utilizados, faltando transparência nesse processo. Em alguns casos, essas informações são vendidas, sem autorização, para empresas de marketing, permitindo a realização de publicidade direcionada. No entanto, o maior risco está relacionado à segurança dos bancos de dados. É comum ocorrerem vazamentos de informações sensíveis dos clientes, pois isso coloca em perigo o CPF de milhões de brasileiros nas mãos de grupos de hackers. Isso pode resultar em diversos prejuízos, pois dados sensíveis podem ser roubados.

Diante dessa situação, a ANPD planeja investigar o uso do CPF pelas farmácias. O primeiro passo é identificar quais estabelecimentos possuem banco de dados dos clientes. Em seguida, se analisam possíveis violações da LGPD ou de outras normas legais brasileiras. Caso se constate outras irregularidades, se notifica a empresa, pois ela deverá implementar melhorias. Vale ressaltar que os consumidores não são obrigados a fornecer essa informação ao comprar medicamentos.

Quais são os dados que as farmácias devem solicitar aos clientes na hora de comprar medicamentos? O CPF deve ser informado?

Ao comprar medicamentos, as farmácias devem solicitar alguns dados básicos dos clientes pois devem cumprir requisitos regulatórios e garantir a segurança no fornecimento dos medicamentos. Esses dados incluem:

Nome completo : As farmácias precisam coletar o nome completo dos clientes para fins de identificação e registro de vendas. CPF : O CPF (Cadastro de Pessoa Física) se solicita frequentemente para emissão de notas fiscais pois devem cumprir obrigações fiscais e contábeis. Endereço : O endereço do cliente pode ser necessário para a entrega de medicamentos em domicílio, quando disponível, ou para fins de registro e rastreabilidade. Data de nascimento : Se solicita a data de nascimento para verificar a idade do cliente, especialmente no caso de medicamentos controlados ou restritos a determinadas faixas etárias. Prescrição médica : Para a venda de medicamentos sujeitos a prescrição médica, é necessário apresentar a receita ou prescrição do médico. Essa medida visa garantir o uso adequado e seguro dos medicamentos.

É importante destacar que as farmácias devem tratar os dados dos clientes com sigilo, pois devem adotar medidas de segurança adequadas para proteger as informações pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) estabelece diretrizes para o tratamento e proteção desses dados, incluindo a necessidade de consentimento do cliente para a coleta e uso das informações.

Cabe ressaltar que a prática de solicitar informações além das necessárias para fim específico pode se questionar sob a perspectiva legal e de proteção de dados. Portanto, é importante que as farmácias estejam em conformidade com as regulamentações aplicáveis, pois devem solicitar apenas os dados estritamente necessários para a venda e entrega adequada dos medicamentos, de acordo com as obrigações legais e regulatórias.

Qual é o papel da LGPD?

A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) é uma legislação brasileira que estabelece regras e diretrizes para o tratamento de dados pessoais, pois devem incluir apenas informações coletadas por empresas e instituições, como é o caso das farmácias. Seu objetivo principal é proteger a privacidade e os direitos dos indivíduos em relação ao tratamento de seus dados pessoais.

No contexto das farmácias, a LGPD desempenha um papel fundamental na proteção dos dados dos clientes. Ela define as diretrizes para o tratamento adequado e seguro das informações pessoais coletadas durante as transações de compra de medicamentos. Além disso, a lei estabelece os direitos dos titulares dos dados, pois garante que eles tenham controle sobre suas informações e possam exercer seus direitos de acesso, retificação, exclusão e oposição.

Imposição da LGPD

A LGPD impõe obrigações às farmácias, incluindo:

Consentimento : As farmácias devem obter o consentimento explícito do cliente para coletar, armazenar e utilizar seus dados pessoais. O consentimento deve se fornecer de forma livre, informada e inequívoca. Transparência : Elas devem fornecer informações claras e transparentes sobre como os dados dos clientes são coletados, utilizados, armazenados e compartilhados. Isso inclui informar os propósitos do tratamento, pois é a base legal para o tratamento e os direitos do titular dos dados. Segurança dos dados : As farmácias devem adotar medidas adequadas para proteger os dados pessoais dos clientes contra acesso não autorizado, perda, alteração ou divulgação indevida. Isso envolve a implementação de políticas e procedimentos de segurança, bem como a adoção de medidas técnicas e organizacionais para garantir a proteção dos dados. Responsabilidade : Elas também são responsáveis pelo cumprimento da LGPD e devem designar um encarregado de proteção de dados (DPO – Data Protection Officer) para monitorar e garantir a conformidade com a lei. Bem como são responsáveis por responder a solicitações dos titulares dos dados, pois devem notificar incidentes de segurança que possam comprometer a privacidade dos clientes.

A LGPD busca equilibrar o direito à privacidade com a necessidade de tratamento de dados para fins legítimos, como a prestação de serviços. Com a lei em vigor, as farmácias devem estar em conformidade com seus requisitos, pois devem garantir a proteção dos dados pessoais dos clientes e o respeito aos direitos estabelecidos pela legislação.

Se ulizarem meu CPF indevidamente, o que devo fazer?

Caso você identifique a utilização do seu CPF indevidamente por uma farmácia, é importante tomar algumas medidas para proteger seus direitos e mitigar os possíveis danos causados.

Contate a farmácia : Entre em contato com a farmácia em questão e relate o ocorrido. Explique que houve uma utilização indevida do seu CPF e peça esclarecimentos sobre como isso aconteceu. É importante manter uma comunicação clara e documentar todas as interações. Registre um boletim de ocorrência : Procure uma delegacia de polícia e registre um boletim de ocorrência informando o uso indevido do seu CPF. Apresente todas as evidências que você tiver, como recibos, notas fiscais ou quaisquer outros documentos que comprovem o uso indevido do seu CPF pela farmácia. Informe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) : Reporte o incidente à ANPD, a entidade responsável pela proteção de dados no Brasil. Eles podem investigar a situação e, se necessário, tomar medidas legais contra a farmácia por violação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Consulte o site da ANPD para obter informações sobre como registrar a denúncia. Monitore suas informações : Fique atento a qualquer atividade suspeita relacionada ao seu CPF. Monitore suas contas bancárias, cartões de crédito, histórico de crédito e qualquer outra informação pessoal que possa ter sido comprometida. Caso observe atividades suspeitas, entre em contato com as respectivas instituições, pois você deve tomar as medidas necessárias. Busque assistência jurídica : Se necessário, consulte um advogado especializado em direito do consumidor ou proteção de dados, pois você deve buscar orientação sobre seus direitos e possíveis ações legais.

Fonte: Notícias Concursos