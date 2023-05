ANÚNCIO: Valor de R$1.320 DISPONÍVEL para pagamento retroativo a estes trabalhadores

Trabalhadores brasileiros terão direito a um pagamento extra retroativo de até R$ 1.320. Liberado pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, o pagamento está ligado ao PIS/PASEP.

Assim, cerca de 2,7 milhões de trabalhadores irão receber o pagamento retroativo. O motivo do repasse extraordinário foram erros nos cálculos do Dataprev para todos que têm direito a receber este ano.

A seguir, entenda melhor sobre como irá funcionar os pagamentos do abono retroativo.

Quem terá direito ao pagamento retroativo de R$ 1.320?

Os trabalhadores que tinham direito a receber o PIS/PASEP este ano, mas não receberam por conta dos erros no Dataprev, poderão sacar os valores retroativos. Para isso, será necessário cumprir todos os requisitos para recebimento do abono salarial.

Podem participar do programa PIS/PASEP os trabalhadores de empresas privadas e servidores públicos que se enquadram nas seguintes regras:

Ter trabalhado por, no mínimo, 30 dias no ano-base (2021);

Receber até dois salários mínimos mensais;

Estar cadastrado no PIS/PASEP há, pelo menos, 5 anos;

O empregador precisa ter declarado corretamente os dados do trabalhador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Este ano, o pagamento do PIS/PASEP são para os trabalhadores que tiveram a carteira assinada em 2021. Assim, receberão o valor de R$ 1.320 quem se enquadra nas regras e trabalhou durante 12 meses em 2021.

Contudo, aqueles que trabalharam por um período menor também terão direito e receberão um valor equivalente aos dias trabalhados, desde que respeite o mínimo de 30 dias de trabalho.

Como saber o valor que vou receber?

Para calcular o valor do pagamento PIS/PASEP é necessário dividir o salário mínimo por 12 e, depois, multiplicar pela quantidade de meses em que o trabalhador permaneceu de carteira assinada no ano-base.

Assim, com a alteração do salário mínimo de R$ 1.320, cada mês trabalhado renderá o montante de R$ 110.

A seguir, confira a tabela com os valores de pagamento de acordo com a quantidade de meses trabalhados:



1 mês: R$ 110;

2 meses: R$ 220;

3 meses: R$ 330;

4 meses: R$ 440;

5 meses: R$ 550;

6 meses: R$ 660;

7 meses: R$ 770;

8 meses: R$ 880;

9 meses: R$ 990;

10 meses: R$ 1.100;

11 meses: R$ 1.210;

12 meses: R$ 1.320.

Como consultar o pagamento do abono retroativo?

Para saber se terá direito ao pagamento retroativo do abono salarial, o trabalhador deverá acessar um dos canais oficiais disponibilizados pelo Governo Federal:

Caso o trabalhador ainda tenha dúvida se irá receber o pagamento do abono salarial retroativo, poderá se dirigir a uma das agências bancárias que realiza os repasses.

A Caixa Econômica é a responsável por transferir os pagamentos do PIS (Programa de Integração Social). Por outro lado, o Banco do Brasil realiza os repasses do PASEP (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público).

Como sacar?

Os trabalhadores que têm direito ao benefício poderão sacar os valores por meio da sua conta no banco correspondente. Ou seja, se você recebe o PIS, poderá sacar através da conta-corrente da Caixa Econômica. Caso você receba o PASEP, receberá por meio da sua conta-corrente no Banco do Brasil.

Mas caso você não possua conta no banco correspondente, ainda poderá realizar o saque diretamente no banco. Mas, para isso, precisará se dirigir a uma agência bancária com um documento de identificação com foto e o número do NIS (Número de Identificação Social).