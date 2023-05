Aparentemente, James Harde está tentando voltar para o Houston Rockets como um agente livre

James Harden era um homem feliz no Foguetes Houston mas aí chegou o Covid e tudo mudou. Harden teve alguns problemas com a liderança do Rockets e decidiu sair para jogar pelo Brooklyn Nets. Seu tempo no Brooklyn não foi nada como ele esperava e acabou decidindo jogar pelo Philadelphia 76ers. Ele ficou apenas meia temporada e tem a opção de optar pela extensão do contrato ou se tornar um agente livre. De acordo com Keith Pompey, do The Philadelphia Inquirer, James Harden está ansioso para retornar aos Rockets como agente livre. Há uma crença geral entre os executivos da NBA, tanto do Sixers quanto do Rockets, de que Harden retornará a Houston.

James Harden recusará sua opção de jogador de $ 35,6 milhões

Pompey confirma que James Harden deve recusar sua opção de jogador de $ 35,6 milhões com o Philadelphia 76ers e retornar ao H-City. Quem conhece Harden dirá que esse jogador adora morar em uma cidade onde não tem restrições, Houston é perfeita para isso. Apesar de James Harden ter deixado o Rockets em más condições, ele manteve uma ligação com a liderança do time nos anos seguintes. James ainda tem família morando na cidade e vários contatos comerciais. Até Adrian Wojnarowski, da ESPN, reconheceu as conversas entre Harden e os Rockets, considerando-as uma “possibilidade muito real”.

Mas isso também pode ser uma tática de Harden para garantir o maior pagamento possível dos 76ers. Woj apontou que James Harden já havia usado táticas semelhantes para obter um melhor pagamento em algumas de suas equipes anteriores. A realidade é que James Harden também se emociona por fazer parte de um time que realmente joga para ganhar títulos e o Sixers é um desses times. Apesar de seus muitos elogios pessoais ao longo de 14 anos no mais alto nível, James Harden ainda não conseguiu vencer o campeonato da NBA. O que quer que ele decida, saberemos com certeza o que acabará acontecendo com Hames Harden nas próximas semanas.