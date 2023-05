Aparição do príncipe Harry na coroação do rei Charles III mostra “nenhuma melhora” no relacionamento com a família, diz especialista

Príncipe HarryA linguagem corporal de Charles mostrou que ele estava “tentando se proteger” durante a coroação do rei Carlos III, de acordo com um especialista em linguagem corporal. Traci Brown. Brown explicou que o comportamento cauteloso de Harry indicava que ele não havia mudado sua mentalidade em relação à família, acrescentando: “Não vejo nenhuma melhora.”

Brown disse que o sorriso “torto” de Harry insinuava desprezo e sugeria uma tensão contínua com Rei Carlos e Príncipe William. Brown acrescentou que as aparências abotoadas da família real indicavam que eles estavam fazendo tudo para tirar o rei Charles do chão.

Príncipe Harry comparecerá à coroação do rei Charles em 6 de maio

Harry, que compareceu à coroação sem sua esposa, Meghan Markle, estava sentado atrás do irmão e da cunhada. Brown observou que Harry não passou muito tempo com sua família desde que ele e Meghan deixaram o cargo de membros da família real em 2020.

O relacionamento de Harry e Meghan com The Firm piorou depois que o casal compartilhou seu lado da história de sua saída real em sua série documental, Harry & Meghan, em dezembro de 2022.

Harry falou sobre seu complicado relacionamento com seu irmão ao longo dos anos devido à linha de sucessão ao trono, dizendo: “Fui convocado para fornecer apoio, distração, diversão e, se necessário, uma peça sobressalente. Rim, talvez. Transfusão de sangue. Partícula de medula óssea. Tudo isso ficou explicitamente claro para mim desde o início da jornada da vida e regularmente reforçado depois.” Harry também lembrou como a tensão entre ele e seu irmão começou a transbordar depois que William supostamente chamou Meghan de “difícil” e “rude”, o que levou a uma briga física.

Harry e William ainda têm um relacionamento complicado

Durante a promoção de seu livro, Harry compartilhou suas preocupações sobre a possível repetição da história para sua sobrinha e sobrinhos. Ele admitiu: “Ainda sinto uma responsabilidade por saber que desses três filhos, pelo menos um vai acabar como eu, o sobressalente. E isso dói, isso me preocupa.” Antes de sua viagem a Londres para a coroação, o especialista real Nick Bullen disse que Harry estava “nervoso” e provavelmente minimizaria seu tempo lá. Ele também observou que “não houve discussões entre Harry e William” em meio ao drama.

Em resumo, parece que a linguagem corporal do príncipe Harry na coroação indicou uma tensão contínua com sua família, principalmente com Rei Charles e Príncipe William.

O relacionamento complicado de Harry com seu irmão e a monarquia ficou claro em várias entrevistas e em seu recente livro de memórias. Apesar do drama familiar, Harry ainda sente uma responsabilidade para com sua sobrinha e sobrinhos e está preocupado com a possibilidade de eles passarem por lutas semelhantes às que ele passou.