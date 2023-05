Aprenda a Aplicar o Método Estrela na Entrevista de Emprego

É importante que o candidato responda de maneira objetiva as perguntas feitas durante a entrevista de emprego e, por isso, a metodologia Star é uma maneira eficiente de direcionar esse processo.

Ao responder uma pergunta utilizando a técnica Star, o candidato poderá fornecer exemplos concretos que demonstram suas experiências e competências.

Saiba como utilizar o método Star na entrevista de emprego

Em suma, a tecnologia Star se baseia em: Situation (Situação); Task (Tarefa); Action (Ação) e Result (Resultado). Dessa maneira, para utilizar o método Star, o candidato precisa criar um contexto de situação, descrevendo suas ações e resultados.

Por exemplo, é possível explicar que em 15 dias de gerenciamento de equipe, alcançou a meta de vendas da empresa e economizou 10 horas de trabalho por pessoa, ao reduzir processos dentro do setor de atendimento ao cliente, o que elevou o faturamento da organização em 30%.

Objetividade e situação concreta

Essa objetividade deve ser direcionada a todas as perguntas dentro do seu próprio contexto. Por exemplo, ao ser solicitado sobre uma situação conflituosa ou desafiadora, o candidato pode exemplificar suas competências por meio de situações concretas, através de dados oficiais importantes sobre sua participação no resultado da organização.

Sendo assim, é possível citar uma situação que precisou resolver uma falha de comunicação dentro da metodologia Star. Dessa maneira, descreva a situação, informe o que deveria ser feito, como a situação foi resolvida e qual foi o resultado.

Entenda a questão para além da pergunta principal

Quando o entrevistador pergunta para o candidato durante a entrevista de emprego, como ele se vê no futuro. É importante que o candidato tenha clareza sobre quais são as expectativas da empresa dentro desta pergunta.

De forma sucinta, a gestão da empresa quer saber se o candidato tem expectativas realistas sobre a sua carreira, se tem alguma ambição, se deseja realizar alguma alinhamento sobre o seu crescimento.

Interesses, vontades e objetivos

Além disso, a empresa quer saber se o candidato tem um interesse específico em estudar algo para melhorar na sua área de atuação, entre outros pontos. Portanto, essa resposta também deve ser estruturada pensando no seu objetivo para criar um caminho possível e assertivo.

Sendo assim, essa é uma oportunidade para o candidato destacar pontos sobre a vaga que estão alinhadas ao seu objetivo futuro. Desta maneira, poderá direcionar suas possibilidades e objetivos quanto à graduação, pós-graduação, especialização, entre outros projetos.

Caso a vaga em questão não seja tão exata em relação ao seu objetivo profissional, é importante destacar que certamente essa experiência irá criar novos horizontes para essa definição.



Portanto, a metodologia Star pode ser utilizada pelo candidato como uma forma de estruturar suas respostas, evitando que o nervosismo domine a sua entrevista de emprego.

Relate como lida com situações difíceis

Ao destacar uma situação, informe como fez para resolvê-la. Assim sendo, estará demonstrando para a empresa a sua capacidade, senso de urgência e facilidade de lidar com fatores externos.

Todos esses aspectos são considerados durante uma entrevista de emprego. De modo que o candidato é avaliado em todos os seus detalhes e não somente no que está realmente sendo respondido.

O método Star pode ajudar no seu posicionamento profissional

Considere a metodologia Star como uma forma de direcionar sua narrativa e não como uma pressão para que a sua resposta seja correta. Lembre-se de que não existe resposta errada durante a entrevista de emprego.

Contudo, o candidato assertivo e que sabe lidar com questões oriundas de suas respostas, é o que mais consegue se colocar positivamente no mercado de trabalho atual. Portanto, não deixe respostas evasivas e conclua todos os exemplos citados de maneira rápida e sucinta.