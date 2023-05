Aprenda a Maximizar as Vendas com o Inbound Marketing

O marketing, garantidamente, sempre contou com interrupções. As empresas costumam atrair as pessoas para que pudessem demonstrar como seu produto ou serviço seria útil para elas. Neste sentido, é que este artigo se propõe discutir o que é o inbound marketing e como utilizar na estratégia de vendas.

Com resultado da revolução digital, o marketing passou por inúmeras transformações, para atender um “novo” consumidor. Assim, o Inbound marketing surgiu, como sendo a mais eficaz dessas estratégias, métodos de atrair e reter clientes.

O que é o inbound marketing?

O Inbound Marketing é a estratégia pela qual os clientes vêm até sua empresa porque estão interessados ??no que você tem a apresentar.?? A partir daí, é muito fácil apresentar suas soluções e convertê-las em clientes e até mesmo em defensores da marca.

Desta forma, produzir e distribuir conteúdo direcionado a um público específico está no cerne do inbound marketing, que visa obter acesso direto ao seu público-alvo para que você possa construir um relacionamento duradouro com ele.

Assim, dizer que “Inbound Marketing” é simplesmente outro nome para Marketing de Atração é uma simplificação exagerada. E utilizar o inbound marketing vale a pena, porque permite tirar dúvidas do seu público-alvo, abrindo as portas para um relacionamento mais próximo e para o diálogo necessário para o cliente conhecer o produto a ser comprado.

As principais qualidades do inbound marketing são:

comunicação aberta: tanto a marca quanto o cliente participam ativamente do diálogo e do desenvolvimento de novos projetos;

não são interrompidos: pois recebem a mensagem da marca em seu próprio ritmo e em seu próprio tempo;

maior envolvimento: a começar por um relacionamento de confiança estabelecido através da criação ininterrupta de valor.

Como utilizar o inbound marketing em sua estratégia de vendas?

Na sua estratégia de vendas é possível utilizar as quatro fases do inbound marketing que são:

Atração

O objetivo desta fase, é a geração de leads de marketing, e atrair clientes em potencial. As pessoas desconhecidas em sua marca podem ser vistas dessa maneira desde o início.

Assim, ao empregar boas práticas você pode garantir que seus potenciais clientes conheçam seu negócio e, dessa forma, estejam um passo mais perto de se relacionar com sua empresa.

Se você fizer um bom trabalho na primeira fase das estratégias de inbound marketing, mais pessoas irão se familiarizar com sua empresa e desenvolver relacionamentos consistentes com ela, aumentando a probabilidade de você obter resultados positivos.



Conversão

O próximo passo é converter o máximo de pessoas possível de pessoas familiarizadas com sua marca em leads ou oportunidades reais quem de vendas.

Por fim, é importante criar medidas que ajudem a construir um banco de dados com informações pertinentes sobre seus clientes em potencial, como endereços de e-mail, nomes, números de telefone, interesses e outros detalhes que ajudem no envio de conteúdo para converter e canalizar leads à equipe de vendas.

Com as informações em mãos e permissão para enviar conteúdo útil, é possível estreitar relacionamentos com elas e criar oportunidades de vendas no momento certo.

Efetivar as vendas

Uma empresa que espera prosperar no mercado em que atua precisa conquistar um número considerável de clientes recorrentes. Realizando os estágios anteriores efetivamente, agiliza a chegada dos indivíduos a esse estágio, aumentando assim as taxas de conversão.

Nesse sentido, é importante avaliar quem está na fase certa e fechar a venda após nutrir os leads gerados com conteúdo mais relevante. Mas, atenção: não direcione as pessoas para o setor de vendas muito cedo, pois isso prejudicará seus resultados a longo prazo. Os leads normalmente fornecerem indicações de que desejam comprar de sua marca como tempo de relacionamento e progresso de conteúdo valioso.

Encantamento

A venda não é o fim do nosso relacionamento com o cliente. É preciso estabelecer uma nova jornada, projetada para encantá-lo a se tornar um defensor da marca e atrair mais clientes para o seu negócio.

Além disso, manter fiéis os clientes que já estão comprando de você podem ajudar a economizar dinheiro porque adquirir um novo cliente geralmente custa mais do que manter os clientes que já estão comprando de você.

Portanto, é importante para um analista de Inbound Marketing, criar estratégias sólidas que ajudem a conquistar clientes, bem como um processo eficaz de pós-venda. Estas ações podem contribuir muito para garantir que suas ações tenham o efeito desejado.

Percebeu como a jornada do cliente abrange todas as etapas do seu processo de tomada de decisão, desde a curiosidade inicial sobre um tema até a compra final de um produto ou serviço relacionado a esse tema?