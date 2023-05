Apresentador da CNN ridicularizado por pronunciar erroneamente o nome do vulcão Popocatpetl

A videoclipe recente de CNN apresentador Isa Soares se tornou viral, mostrando-a lutando para pronunciar o nome do famoso mexicano popocatpetl vulcão. O incidente ocorreu durante um segmento de notícias onde Soares estava relatando o recente atividade do vulcão. Ao tentar pronunciar “Popocatpetl”, ela tropeçou e pronunciou mal o nomelevando à zombaria online.

No vídeo, ouve-se Soares a dizer o nome do vulcão incorretamente, causando uma onda de diversão entre os telespectadores. Percebendo seu erro, a apresentadora prontamente se desculpou pela pronúncia incorreta, reconhecendo seu erro no ar. Apesar de seu pedido de desculpas, os usuários de mídia social aproveitaram a oportunidade para zombar dela, enquanto alguns a defenderam e enfatizaram a importância de reconhecer e corrigir erros.

O segmento de notícias também contou com um correspondente de Cuba que forneceu informações adicionais sobre o vulcão. No entanto, o correspondente sem querer se referiu ao vulcão pelo termo humorístico “Popo”, que se traduz em “cocô“, acrescentando um toque cômico à situação já divertida.

Milhares de militares destacados quando o nível de alerta do vulcão Popocatpetl aumentou

Enquanto isso, em resposta ao aumento atividade vulcânica, o autoridades federais no México elevaram o nível de alerta ao trânsito luz 3. Como resultado, aproximadamente 7.275 militares foram implantados nas proximidades de Popocatpetl. Entre eles, 5.941 soldados estão estacionados nas zonas militares 23, 24, 25 e 37, enquanto 1.334 fazem parte do Força Tarefa Valle de México.

Para garantir a preparação para potenciais evacuações nas cidades próximas, o Secretaria de Defesa Nacional (Sedena) disponibilizou 250 viaturas. No estado de Puebla, o Exército conta com 105 viaturas de 6,5 toneladas e nove rotas de evacuação designadas em caso de emergência de grande porte.

O incidente de pronúncia errada envolvendo o apresentador da CNN provocou tanto humor e crítica online, chamando a atenção para os desafios enfrentados pelos apresentadores de notícias ao se depararem com nomes ou palavras desconhecidas. Embora o incidente possa ter proporcionado alguma diversão, é importante lembrar a potencial evacuação de milhares de pessoas na área devido à atividade.