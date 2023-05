Aproveite a Inteligência de Negócios para Maximizar os Lucros da sua Franquia

Business Intelligence (BI) refere-se ao processo de utilização de dados estruturados para tomada de decisão e planejamento estratégico em uma organização. As franquias usam esse método para colocar seus planos em ação, baseando-se em dados específicos e oportunos. Por isso que hoje, indicaremos o que é a BI e como implementá-la em sua franquia!

Os proprietários e titãs da indústria que construíram seus impérios por instinto e experiência duramente conquistada estão morrendo ou tendo que se adaptar.

A quantidade de dados disponíveis na internet está crescendo exponencialmente, e enormes armazéns de dados estão sendo construídos. Neste cenário, as empresas desenvolveram estratégias baseadas em dados para competir.

Mas, exatamente, o que é Business Intelligence?

A Business Intelligence (BI) é o processo de obtenção de informações úteis sobre as operações de uma empresa por meio da análise de dados estruturados para fins de tomada de decisão e planejamento estratégico.

Assim, a BI, é o processo de formulação de planos de negócios eficazes com a ajuda de dados pertinentes. O principal objetivo da BI é fornecer às organizações uma base confiável sobre a qual tomar decisões, identificar problemas e formular estratégias.

Com a ajuda do Business Intelligence, as empresas tentam reformatar dados não estruturados em relatórios coerentes. E a compreensão é facilitada por estruturas de dados usadas para gerar esses relatórios.

Desta forma, a tecnologia é essencial para o uso eficaz desses recursos em uma organização, bem como, facilita em aproveitar as oportunidades oferecidas pelas ferramentas digitais para melhorar a gestão dos negócios.

O fundamento da BI se baseia nesses três pilares:

Coleta de dados: a reunião de dados pertinentes da empresa que possam afetar seu desempenho no mercado. Definição e triagem das métricas mais importantes que afetam o negócio que precisam de análise;

Organizar e analisar dos dados: após coletar os dados necessários, é organizar um banco de dados que apresente esses dados para facilitar a tomada de decisão;

Manter o controle: desenvolver estratégias e medidas baseadas em dados, que posteriormente demandam o monitoramento dos resultados.



Como utilizar a BI em sua franquia e lucrar mais

Se você conhece o valor da BI e como ela pode melhorar sua franquia, pode iniciar o processo de implementação. Assim, organizamos algumas diretrizes para ajudá-lo a usar os dados com sucesso para tomar decisões estratégicas.

Estabeleça métricas úteis

É importante destacar os dados mais relevantes para sua rede antes de coletá-los. Pois, de nada adianta, analisar dados que não terão nenhum efeito no funcionamento ou na geração de receita da sua rede.

Assim, identifique os indicadores que são mais representativos para a sua franquia, como: leads, vendas, custos, ticket médio, possibilidade de expansão, entre outros.

Considere os fatores que influenciam o bom funcionamento e o sucesso comercial de sua franquia e use a coleta de dados direcionada de acordo.

Procure pelos melhores profissionais

Para trabalhar com BI, identifique profissionais em sua empresa ou fora dela, que atendam às habilidades de análise de dados. Estes profissionais estão se tornando cada vez mais comuns no mercado de trabalho atual. Para aplicar dados com sucesso à sua tomada de decisão, você precisa de profissionais analiticamente experientes que também estejam familiarizados com o negócio de rede.

Para isso, você pode contratar pessoas que já possuam essas habilidades ou treinar sua equipe atual para fazê-lo. A rede pode promover uma cultura analítica para que todos os membros envolvidos na gestão de negócios tomem decisões baseadas em dados. A franquia envolvida no gerenciamento de negócios toma decisões informadas por dados.

Assim, a análise se concentra principalmente em separar a estrutura de dados da análise. Isso pode ser alcançado por meio da utilização de diversas ferramentas, atualmente disponíveis no mercado, que fornecem essa estrutura, apresentando os dados visualmente e com formatação adequada para análise e tomada de decisão.

Assim, a capacidade de reconhecer oportunidades e fazer julgamentos sensatos é crucial para a construção de uma vantagem competitiva no mercado. As franquias que não se adaptar às mudanças nas condições do mercado ficam para trás como resultado da intensa concorrência.

A BI permite que você aumente a inteligência de rede, por processos como planejamento e criação de oportunidades são todos simplificados e aprimorados como resultado.

Não dá para manter seu negócio competitivo e se destacar no mercado sem usar os dados que você gera. Para se diferenciar no mercado atual, muitas vezes olham para o BI como sua bússola. Digamos, os dados são para melhorar seus negócios e criar estratégias eficazes.

A única maneira de as marcas garantirem seu lugar em um mercado saturado de informações e povoado por clientes exigentes é por meio da inovação constante.