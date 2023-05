Aproveite a Oportunidade: Shift Está Oferecendo Empregos em São Paulo – Envie Seu Currículo Agora!

Saiba mais sobre a companhia e sobre o que é necessário fazer para se candidatar!

A Shift, empresa especializada em tecnologia da informação para medicina diagnóstica, está procurando novos profissionais para preencher seu quadro de funcionários. Isto é, caso você esteja em busca de uma recolocação no mercado, vale a pena conferir a lista de vagas abaixo:

Analista de Infraestrutura Sênior – São José do Rio Preto – SP – Efetivo;

Analista de Negócios Pleno (Produtos) – São José do Rio Preto – SP – Efetivo;

Analista Desenvolvedor Web de Integração Sênior – São José do Rio Preto – SP e Remoto – Efetivo;

Analista de Service Desk Pleno – São José do Rio Preto – SP – Efetivo;

Auxiliar Administrativo e Facilities – São José do Rio Preto – SP – Efetivo: Realizar atendimento telefônico; Atender clientes, prestando informações e esclarecimentos e fornecendo os direcionamentos necessários; Receber e processar correspondências recebidas; Agendar reuniões e salas quando aplicável;

Banco de Talentos – São José do Rio Preto – SP – Banco de talentos;

Estágio em Infraestrutura – São José do Rio Preto – SP – Estágio.

Mais sobre a Shift

Sobre a Shift, é interessante ressaltar que, com 30 anos de história e atuação em 5 países da América Latina, processa mais de 20% do volume de exames realizados anualmente no Brasil.

Além disso, cerca de 85% dos seus clientes possuem pelo menos uma das principais certificações ou acreditações de qualidade do país, o que reforça seu posicionamento de acompanhar as demandas do mercado e prepará-los para o futuro.

Como enviar o currículo?

Para se inscrever em uma das vagas da Shift, é preciso acessar esse link para ir à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

