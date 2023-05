Aquecendo a Casa no Inverno: Conheça as Melhores Dicas!

Investir em formas de aquecer a casa no inverno é uma maneira de deixar o lar mais confortável e aconchegante na época mais gelada do ano. Pensando nisso, trouxemos algumas dicas para que você já comece a se preparar para esse período charmoso. Acompanhe e inspire-se em nossas ideias!

7 formas de aquecer a casa no inverno

Aquecer a casa no inverno é essencial para garantir o conforto e o bem-estar de toda a família. Afinal de contas, ambientes muito gelados e úmidos, em dias frios, podem ser bem desagradáveis, concorda? A boa notícia é que existem métodos simples de começar a minimizar esse tipo de efeito em nosso lar. Veja a seguir:

1. Use cortinas mais pesadas

As cortinas mais pesadas ajudam a reter o calor dentro de casa, mesmo quando as janelas estão abertas. Elas são importantíssimas no fim de tarde, por exemplo, quando o sol começa a se pôr. Porém, lembre-se de abri-las pela manhã, a fim de que o ar circule, está bem?

2. Escolha tapetes mais quentinhos e felpudos

Os tapetes também ajudam a deixar a casa mais quentinha. Você pode, inclusive, acrescentar tapetes em ambientes nos quais ainda não usa, para que o contato com o chão gelado diminua. Além disso, a escolha por opções mais felpudas pode ser uma excelente ideia.

3. Acrescente mantas na decoração do sofá

Decore o sofá da sua casa com mantas quentinhas, para que as pessoas possam usufruir delas enquanto assistem televisão ou se reúnem para conversar. Além do mais, essas mantinhas também ajudam a deixar a casa muito mais bonita e estilosa.

4. Utilize vedantes nas janelas e portas

O uso de vedantes nas janelas e nas portas também é uma das formas de aquecer a casa no inverno. Você pode aplicá-las para que, durante à noite, o calor de dentro de casa não acabe “escapando” para fora.

5. Feche as portas de cômodos não utilizados no momento

Se você tem uma casa muito grande, essa dica pode ser uma das mais interessantes: evite que as portas de todos os cômodos fiquem abertas. Por exemplo, se você está na sala com a sua família, considere fechar as portas dos quartos, a fim de que o calor se mantenha no cômodo em que vocês estão.

É claro que, durante o dia, é importante abrir a casa para que o ar circule e a saúde seja mantida, mas nos momentos mais frios, à noite, isso pode ajudar.

6. Deixe os cobertores mais acessíveis

Deixar os cobertores e mantas mais acessíveis também é uma das formas de aquecer a casa no inverno. Você pode dispor esse tipo de item na sua sala de estar, em áreas de interação com outras pessoas, e assim por diante.

7. Permita a entrada de luz solar durante o dia

Permitir a entrada de sol durante o dia, além de deixar a casa mais confortável, também ajuda a aquecê-la. Além disso, abrir as janelas auxilia na circulação de ar, bem como o sol pode ajudar a reduzir a umidade e a combater alguns tipos de bactérias.

Agora nos conte nos comentários: quais outras dicas você incluiria nessa lista?