Ariana Madix chama Tom Sandoval antes do caso, traz preocupações sexuais para Raquel Leviss

Ariana Madix invadindo seu agora ex-namorado por Tom Sandoval sobre os principais problemas da vida sexual… e, ironicamente, discutindo essas preocupações com Raquel Leviss é o prenúncio final – e isso está prestes a acontecer para os espectadores.

As conversas inoportunas foram reveladas no teaser de “Vanderpump Rules” de quarta-feira à noite – onde Tom diz a Ariana que adoraria fazer mais sexo, e ela responde sem rodeios: “Não posso fazer sexo com alguém que se sente como um estranho”.