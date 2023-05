Ariana Madix lucrando com ‘Scandal’, possivelmente ganhando US $ 200 mil por acordo

Ariana Madix está bancando o desgosto de seu ex-namorado por Tom Sandoval Escândalo de trapaça – potencialmente puxando fortes 6 dígitos para cada negócio de marca que ela fecha, de acordo com um especialista!

especialista em branding, Bernt Ullmanndisse ao TMZ … A estrela de “Vanderpump Rules” provavelmente estava ganhando cerca de US $ 15 mil a US $ 30 mil para cada acordo com a marca antes que o explosivo escândalo de trapaça viesse à tona – mas ele diz que esses números mudaram drasticamente agora.